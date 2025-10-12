IND vs WI: भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ रचा इतिहास, 65 साल बाद ऐसा करने वाली दुनिया की पहली टीम बनी

India Create History in Test: दिल्ली टेस्ट मैच में पहले दिन 173 रन बनाकर नाबाद रहे जायसवाल से शनिवार को दोहरे शतक की उम्मीद थी, लेकिन सिर्फ 2 रन जोड़ने के बाद वह रन आउट हो गए. जायसवाल का यह सातवां टेस्ट शतक था. वह 175 रन की पारी खेलकर आउट हुए. शुभमन गिल ने अपना दसवां टेस्ट शतक लगाया. वह 129 रन बनाकर नाबाद रहे. साई सुदर्शन ने 87 रन बनाए थे. इन तीनों की पारी की बदौलत भारत ने 5 विकेट पर 518 रन बनाकर पारी घोषित की. भारत ने 518 रन बनाने के दौरान एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है.

65 साल में पहली बार हुआ ऐसा कारनामा

बता दें कि पिछले 65 साल में यह पहली बार है जब किसी एक टीम के खिलाड़ी ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट मैच में पहले पांच विकेट के लिए 50+ रन की पार्टनरशिप की , ऑस्ट्रेलिया आखिरी टीम थी जिसने 1960 में गाबा में वेस्ट इंडीज के खिलाफ यह कारनामा टेस्ट में किया था.

टेस्ट क्रिकेट इतिहास में तीसरी बार भारत ने किया ऐसा कारनामा

भारत ने टेस्ट क्रिकेट इतिहास में तीसरी बार यह उपलब्धि हासिल की है. पहली बार किसी भारतीय पारी की पहली पांच साझेदारियों में से प्रत्येक में 50 रन से अधिक की साझेदारी साल 1993 में मुंबई में इंग्लैंड के खिलाफ हुई थी. दूसरी बार 2023 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अहमदाबाद में भारतीय बल्लेबाजों ने यह कारनामा किया था.

मैच की बात करें तो दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक वेस्टइंडीज ने 4 विकेट के नुकसान पर 140 रन बना लिए हैं. भारत से पहली पारी के आधार पर वेस्टइंडीज अभी भी 378 रन पीछे है.

तीसरे दिन वेस्टइंडीज पर फॉलोऑन का खतरा होगा. पिच स्पिनरों को भरपूर मदद दे रही है. वेस्टइंडीज के गिरे सभी चार विकेट स्पिनरों ने लिए हैं. रवींद्र जडेजा ने 3 और कुलदीप यादव ने 1 विकेट लिया है. भारतीय टीम तीसरे दिन जल्द से जल्द वेस्टइंडीज को आउट करने की कोशिश करेगी.