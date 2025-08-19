विज्ञापन
Asia Cup 2025: टीम इंडिया के ऐलान के साथ ही लगभग खत्म हुआ इस भारतीय स्टार का करियर !

Mohammed Shami Not in Asia Cup 2025: एशिया कप के लिए भारतीय टीम (Indian Team for Asia Cup 2025)) का ऐलान हो गया है.

India Asia Cup 2025 Squad:

India Asia Cup 2025 Squad Announcement: एशिया कप के लिए भारतीय टीम (Indian Team for Asia Cup 2025)) का ऐलान हो गया है. एशिया कप की टीम में तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी (Mohammed Shami) को मौका नहीं मिला है. यानी शमी के लिए अब टीम इंडिया में वापसी करना मुश्किल हो गया है. बता दें कि एक उम्मीद थी कि शमी को एशिया कप की टीम में शामिल किया जाएगा. लेकिन उनके चयन न होने से कहीं न कहीं चयनकर्ता ने साफ कर दिया है कि टीम इंडिया अब शमी से आगे निकल गई है. बता दें कि भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी लंबे समय से टेस्ट क्रिकेट से बाहर चल रहे हैं. भारत और इंग्लैंड सीरीज के बाद उनकी वापसी को लेकर बातें हो रही थी लेकिन एशिया कप के टीम के ऐलान के साथ ही यह साफ हो गया है कि अब शमी के लिए भारत के लिए खेलना मुश्किल है

 मोहम्मद शमी वनडे विश्व कप 2023 के फाइनल के बाद इंजरी की वजह से एक साल से अधिक समय तक क्रिकेट से दूर रहे थे. फिट होने के बाद उन्होंने घरेलू क्रिकेट में तीनों फॉर्मेट में खेला. उनका प्रदर्शन अच्छा रहा था और इसी वजह से उन्हें टी20 और फिर वनडे फॉर्मेट में जगह दी गई. वह चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा थे, लेकिन उसके बाद से वो टीम इंडिया से बाहर हैं. 

न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज, ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज, इंग्लैंड टेस्ट सीरीज तीन ऐसे मौके थे, जब शमी की टेस्ट में वापसी हो सकती थी. लेकिन चाहे फिटनेस का कारण रहा हो या युवाओं को अधिक मौके देना, शमी भारतीय टेस्ट टीम में जगह नहीं बना पाए.  हाल के मैचों में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने युवा तेज गेंदबाजों को अहमियत दी है. बता दें कि बीसीसीआई ने स्टार पेसर को साफ-साफ बता दिया है कि टीम इंडिया के दरवाजे उनके लिए बंद नहीं हुए हैं, लेकिन उन्हें इसी महीने शुरू हो रही दलीप ट्रॉफी में फिटनेस के साथ-साथ फॉर्म भी दिखाई होगी. यहां नई बात फॉर्म है.

क्या ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हो पाएगी वापसी
अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली आगामी सीरीज़ में एक मौका है, जहां शमी वापसी कर सकते हैं. ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर भारतीय टीम को वनडे सीरीज़ खेलनी है. बता दें कि शमी ने आखिरी बार वनडे मैच मार्च 2025 में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था. तो वहीं, टी20 में आखिरी बार शमी 2025 में इंग्लैंड के खिलाफ वानखेड़े टी-20 में खेले थे.  

ऑस्ट्रेलिया में भारत को तीन वनडे और तीन टी-20 मैच खेलने हैं. ऐसे में क्या इस दौरे पर शमी की वापसी होगी. लेकिन जिस तरह से हाल के समय में भारतीय मैनेजमेंट ने युवा तेज गेंदबाजों पर भरोसा जताया है उसे देखते हुए शमी का इस दौरे पर भी चयन होना मुश्किल है. वैसे, रिपोर्ट के अनुसार बीसीसीआई ने उन्हें घरेलू क्रिकेट खेलते रहने की सलाह जरूर दी है लेकिन टीम इंडिया में अब कंपटीशन काफी ज्यादा है, उसे देखते हुए उनका चयन होना न के बराबर है. वैसे भी कोच गंभीर अब युवा खिलाड़ियों के साथ टीम इंडिया को आगे ले जाते हुए देखना चाह रहे हैं. 

एशिया कप के लिए भारतीय टीम :

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), जसप्रित बुमरा, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, संजू सैमसन (विकेटकीपर), हर्षित राणा, रिंकू सिंह

