India A vs Oman: सस्ते में विदा हुए वैभव, पर 5 साल के फैन ने बहुत कुछ कह दिया, बेबी इस पोस्टर के साथ पहुंचा वैभव को देखने

Vaibhav Suryavanshi: भारत की नई किशोर बैटिंग सनसनी वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Suryavanshi) दुनिया भर के क्रिकेटरों और प्रशंसकों के लिए कौतूहल का विषय बने हुए हैं. अब इस आतिशी लेफ्टी बल्लेबाज की लोकप्रियता इंटरेशनल स्तर पर भी देखने को मिल रही. इसका सबूत दोहा में खेले जा रहे राइजिंग स्टार्स एशिया कप (Asia Cup Rising Stars) के तहत मंगलवार को भारत और ओमान (India A vs Oman) के बीच खेले गए मुकाबले में देखने को मिला. पिछले मैचों में यूएई और पाकिस्तान के बॉलरों की धुनाई करने वाले वैभव ओमान के खिलाफ 13 गेंदों में सिर्फ 12 ही रन बना सके, लेकिन स्टेडिम में जमा हजारों दर्शकों पर वैभव का आकर्षण साफ देखने को मिला, लेकिन सभी का ध्यान खींचा 5-6 साल के एक बेबी फैन ने, जो अपनी मां के साथ वैभव का नाम लिखे पोस्टर के साथ वेस्ट एंड पार्क इंटरनेशनल स्टेडियम में इस किशोर हीरो की बल्लेबाजी देखने पहुंचे.
दर्शकदीर्घा में यह नन्हा फैन लगातार कैमरापर्सन का आकर्षण का केंंद्र बना रहा, तो नजदीक बैठे तमाम दर्शकों ने भी इन पलों का जमकर लुत्फ उठाया
A little kid holding a poster that says “I love Vaibhav” in the crowd.— Varun Giri (@Varungiri0) November 18, 2025
Vaibhav Suryavanshi has adorable 5–6 year old fans already 😂 pic.twitter.com/2mCcUeu0ij
इस नन्हे फैन को लेकर सोशल मीडिया पर भी प्रतिक्रिया हो रही है
What a sweetie— Battleground-K (@battleground_k) November 18, 2025
फिलहाल सबसे ज्यादा रन बनाने वालों में दूसरे नंबर पर
राइजिंग एशिया कप में यूं तो वैभव से उम्र और अनुभव में कई बड़े नाम खेल रहे हैं, लेकिन यह 14 साल का किशोर टूर्नामेंट में फिलहाल सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों में दूसरे नंबर पर हैं. वैभव ने फिलहाल 3 मैचों की इतनी ही पारियों में 67.00 के औसत से 2-1 रन बनाए हैं. इसमें यूएई के खिलाफ बनाया गया आतिशी शतक भी शामिल है.
