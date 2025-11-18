विज्ञापन
विशेष लिंक

India A vs Oman: सस्ते में विदा हुए वैभव, पर 5 साल के फैन ने बहुत कुछ कह दिया, बेबी इस पोस्टर के साथ पहुंचा वैभव को देखने

Oman vs India A, 10th Match: बुधवार को दर्शदीर्घा के शोर से पता चला कि वैभव सूर्यवंशी की लोकप्रियता अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लगातार बढ़ रही है

Read Time: 2 mins
Share
India A vs Oman: सस्ते में विदा हुए वैभव, पर 5 साल के फैन ने बहुत कुछ कह दिया, बेबी इस पोस्टर के साथ पहुंचा वैभव को देखने
Asia Cup Rising Stars:

Vaibhav Suryavanshi: भारत की नई किशोर बैटिंग सनसनी वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Suryavanshi) दुनिया भर के क्रिकेटरों और प्रशंसकों के लिए कौतूहल का विषय बने हुए हैं. अब इस आतिशी लेफ्टी बल्लेबाज की लोकप्रियता इंटरेशनल स्तर पर भी देखने को मिल रही. इसका सबूत दोहा में खेले जा रहे राइजिंग स्टार्स एशिया कप (Asia Cup Rising Stars) के तहत मंगलवार को भारत और ओमान (India A vs Oman) के बीच खेले गए मुकाबले में देखने को मिला. पिछले मैचों में यूएई और पाकिस्तान के बॉलरों की धुनाई करने वाले वैभव ओमान के खिलाफ 13 गेंदों में सिर्फ 12 ही रन बना सके, लेकिन स्टेडिम में जमा हजारों दर्शकों पर वैभव का आकर्षण साफ देखने को मिला, लेकिन सभी का ध्यान खींचा 5-6 साल के एक बेबी फैन ने, जो अपनी मां के साथ वैभव का नाम लिखे पोस्टर के साथ वेस्ट एंड पार्क इंटरनेशनल स्टेडियम में इस किशोर हीरो की बल्लेबाजी देखने पहुंचे. 

दर्शकदीर्घा में यह नन्हा फैन लगातार कैमरापर्सन का आकर्षण का केंंद्र बना रहा, तो नजदीक बैठे तमाम दर्शकों ने भी इन पलों का जमकर लुत्फ उठाया

इस नन्हे फैन को लेकर सोशल मीडिया पर भी प्रतिक्रिया हो रही है

फिलहाल सबसे ज्यादा रन बनाने वालों में दूसरे नंबर पर

राइजिंग एशिया कप में यूं तो वैभव से उम्र और अनुभव में कई बड़े नाम खेल रहे हैं, लेकिन यह 14 साल का किशोर टूर्नामेंट में फिलहाल सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों में दूसरे नंबर पर हैं. वैभव ने फिलहाल 3 मैचों की इतनी ही पारियों में 67.00 के औसत से 2-1 रन बनाए हैं. इसमें यूएई के खिलाफ बनाया गया आतिशी शतक भी शामिल है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Vaibhav Suryavanshi, India A, Oman, India A Vs Oman 11/18/2025 Iaom11182025267649, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com