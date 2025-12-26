INDW vs SLW 3rd T20I:'मैं टीम के प्रदर्शन से खुश हूं', कप्तान हरमनप्रीत ने गिनवाईं वजह

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने शुक्रवार को यहां तीसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में श्रीलंका को हराकर पांच मैच की श्रृंखला अपने नाम करने के बाद कहा कि वह टीम के ‘ओवरऑल' प्रदर्शन से खुश हैं. भारत ने ‘प्लेयर ऑफ द मैच' रहीं रेणुका सिंह ठाकुर और दीप्ति शर्मा की शानदार गेंदबाजी के बाद सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा (नाबाद 79 रन) के लगातार दूसरे अर्धशतक से श्रीलंका को 40 गेंद रहते आठ विकेट से हराकर पांच मैच की श्रृंखला में 3-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली.

"Most successful captain in T20i is Harmanpreet Kaur"

हरमनप्रीत ने पुरस्कार वितरण समारोह में कहा, ‘यह हम सभी के लिए एक शानदार श्रृंखला रही. वनडे विश्व कप के बाद हमने इसी बारे में बात की थी कि हमें अपना स्तर बढ़ाना होगा और टी20 में ज्यादा आक्रामक होना होगा क्योंकि इस प्रारूप का विश्व कप आने वाला है. इसलिए अपने (बल्लेबाजी और गेंदबाजी के) ओवरऑल प्रदर्शन से बहुत खुश हूं.' उन्होंने कहा, ‘मुझे लगता है कि हमारे गेंदबाजों का योगदान अहम रहा है क्योंकि टी20 क्रिकेट में गेंदबाजी बहुत महत्वपूर्ण होती है.'

हरमनप्रीत ने कहा, ‘हम अपनी गेंदबाजों की वजह से यहां पर हैं इसलिए इसका श्रेय उन्हें जाता है. गेंदबाजी हमारे लिए सकारात्मक पहलू है और इस प्रारूप में अगर गेंदबाज अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो जीत की संभावना बढ़ जाती है.' भारतीय कप्तान ने कहा, ‘दीप्ति और रेणुका ऐसी गेंदबाज हैं, जो हमें अक्सर विकेट दिलाती हैं, इसलिए हमने आज रेणुका के साथ जाने का फैसला किया और उन्होंने ऐसा ही प्रदर्शन किया.'