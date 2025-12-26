विज्ञापन
विशेष लिंक

INDW vs SLW 3rd T20I:'मैं टीम के प्रदर्शन से खुश हूं', कप्तान हरमनप्रीत ने गिनवाईं वजह

India Women vs Sri Lanka Women, 3rd T20I: तीसरे टी20 मुकाबले में श्रीलंका को 8 विकेट हराकर सीरीज में अजेय बढ़त हासिल करने वाली भारतीय कप्तान हरमनप्रीत ने कई अहम मुद्दों पर रोशनी डाली

Read Time: 2 mins
Share
INDW vs SLW 3rd T20I:'मैं टीम के प्रदर्शन से खुश हूं', कप्तान हरमनप्रीत ने गिनवाईं वजह
Sri Lanka Women tour of India 2025: भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर
X: sociale media

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने शुक्रवार को यहां तीसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में श्रीलंका को हराकर पांच मैच की श्रृंखला अपने नाम करने के बाद कहा कि वह टीम के ‘ओवरऑल' प्रदर्शन से खुश हैं. भारत ने ‘प्लेयर ऑफ द मैच' रहीं रेणुका सिंह ठाकुर और दीप्ति शर्मा की शानदार गेंदबाजी के बाद सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा (नाबाद 79 रन) के लगातार दूसरे अर्धशतक से श्रीलंका को 40 गेंद रहते आठ विकेट से हराकर पांच मैच की श्रृंखला में 3-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली.

हरमनप्रीत ने पुरस्कार वितरण समारोह में कहा, ‘यह हम सभी के लिए एक शानदार श्रृंखला रही. वनडे विश्व कप के बाद हमने इसी बारे में बात की थी कि हमें अपना स्तर बढ़ाना होगा और टी20 में ज्यादा आक्रामक होना होगा क्योंकि इस प्रारूप का विश्व कप आने वाला है. इसलिए अपने (बल्लेबाजी और गेंदबाजी के) ओवरऑल प्रदर्शन से बहुत खुश हूं.' उन्होंने कहा, ‘मुझे लगता है कि हमारे गेंदबाजों का योगदान अहम रहा है क्योंकि टी20 क्रिकेट में गेंदबाजी बहुत महत्वपूर्ण होती है.'

हरमनप्रीत ने कहा, ‘हम अपनी गेंदबाजों की वजह से यहां पर हैं इसलिए इसका श्रेय उन्हें जाता है. गेंदबाजी हमारे लिए सकारात्मक पहलू है और इस प्रारूप में अगर गेंदबाज अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो जीत की संभावना बढ़ जाती है.' भारतीय कप्तान ने कहा, ‘दीप्ति और रेणुका ऐसी गेंदबाज हैं, जो हमें अक्सर विकेट दिलाती हैं, इसलिए हमने आज रेणुका के साथ जाने का फैसला किया और उन्होंने ऐसा ही प्रदर्शन किया.'

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Harmanpreet Kaur Bhullar, India Women, Sri Lanka Women, India Women Vs Sri Lanka Women 12/28/2025 Inwslw12282025268163, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com