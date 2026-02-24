IND vs ZIM: अभिषेक शर्मा- तिलक वर्मा- रिंकू सिंह  की जगह खतर में, अभ्यास सत्र के दौरान मिले ये संकेत !

IND vs ZIM, T20 World Cup 2026: भारतीय क्रिकेट टीम को टी20 विश्व कप 2026 के अपने पहले सुपर-8 मुकाबले में साउथ अफ्रीका के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था. टीम इंडिया 76 रन से हारी.टी20 विश्व कप इतिहास में रनों के लिहाज से भारत की यह सबसे बड़ी हार है। ग्रुप स्टेज में अजेय रही टीम इंडिया को इस हार ने सोचने के लिए मजबूर कर दिया है. साउथ अफ्रीका से मिली हार के बाद भारतीय टीम के लिए सेमीफाइनल के रास्ते मुश्किल हो गए हैं. सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाने के लिए टीम इंडिया को जिम्बाब्वे और वेस्टइंडीज के खिलाफ अपने दो मुकाबले किसी भी कीमत पर बड़े अंतर से जीतने होंगे. इसके लिए टीम अपनी प्लेइंग इलेवन में बड़ा बदलाव कर सकती है. संजू सैमसन को प्लेइंग इलेवन में मौका दिया जा सकता है.

मौजूदा प्लेइंग 11 के 3 बल्लेबाज, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा और रिंकू सिंह, बेहद खराब फॉर्म में चल रहे हैं. विश्व कप में लगातार मौका मिलने के बाद भी इन बल्लेबाजों के बल्ले से बड़ी पारी नहीं आई है. इसलिए जिम्बाब्वे के खिलाफ अगले मैच में इन तीनों में से किसी एक को बाहर बैठना पड़ सकता है और संजू सैमसन की प्लेइंग 11 में एंट्री हो सकती है. संजू की एंट्री से प्लेइंग 11 में एक दाएं हाथ का बल्लेबाज हो जाएगा. यह टीम के संतुलन के लिए भी जरूरी है। टीम में फिलहाल अधिकांश बल्लेबाज लेफ्टी हैं.

अभिषेक शर्मा- तिलक वर्मा- रिंकू सिंह की जगह खतर में

अभिषेक शर्मा ने लगातार तीन पारियों में शून्य पर आउट होने के बाद दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 15 रन बनाए थे. तिलक लगातार 5 पारियों में 25, 25, 25, 31 और 1 रन बना सके हैं. वहीं, रिंकू सिंह का बल्ला भी फ्लॉप रहा है. रिंकू पिछली 5 पारियों में 6, 1, 11, 6, और 0 का स्कोर कर सके हैं. इन तीनों में किसी एक की जगह संजू की टीम में एंट्री हो सकती है. संभवत: उन्हें अभिषेक की जगह टीम में मौका दिया जाए. संजू पारी की शुरुआत के साथ ही मध्यक्रम में भी खेल सकते हैं. सैमसन ने ग्रुप स्टेज में नामीबिया के खिलाफ खेले एकमात्र मैच में 8 गेंदों पर 22 रन बनाए थे.

🚨Sanju Samson facing Jasprit Bumrah bowling during a practice session ahead of the IND vs ZIM Super 8 match in the T20 World Cup 2026.



Sanju Samson will play against Zimbabwe. pic.twitter.com/rodHI39dEy — Sonu (@Cricket_live247) February 24, 2026

मिले रहे हैं संकेत

यही नहीं भारत के प्रैक्टिस सेशन के दौरान संजू सैमसन को जमकर बैटिंग अभ्यास कराया जा रहा है जिसका वीडियो भी सामने आए हैं. इन संकेत को देखकर ऐसा लग रहा है कि जिम्बाब्वे के खिलाफ संजू को शामिल किया जा सकता है.