Ind vs Wi: 'सेलेक्टरों ने यह बड़ा मौका...', पठान ने उठा दिया अश्विन को लेकर बड़ा सवाल, कुलदीप पर भी संशय

Irfan Pathan review team against West Indies: विंडीज के खिलाफ भारतीय टेस्ट टीम का ऐलान शुबमन गिल (Shubman Gill) की कप्तानी में कर दिया गया है. हमेशा की तरह ही इस बार भी कुछ न कुछ चयन या अनदेखी पर चर्चा, सवाल या फिर मिली जुली राय पूर्व दिग्गज और प्रशंसकों की आती रही है. इसी कड़ी में इरफान पठान (Irfan Pathan on team selection) ने भी टीम की समीक्षा की है. पठान ने खिलाड़ी दर खिलाड़ी की समीक्षा करते हुए कई बड़े सवाल भी खड़े किए हैं. और सबसे बड़ा सवाल कुछ महीने पहले संन्यास लेकर अलग हो गए अश्विन (Irfan On Ashwin) को लेकर है, तो पूर्व ऑलराउंडर ने जडेजा को मिले प्रमोशन की तारीफ की है

जडेजा इसके पूरे हकदार

यू-ट्यूब पर अपने चैनल सीधी बात में पठान ने कहा, 'बतौर कप्तान गिल की यह दूसरी सीरीज है, तो उप-कप्तान रवींद्र जडेजा को चुना गया है, जो बहुत ही बढ़िया फैसला है.वह कमाल के खिलाड़ी हैं और उपकप्तानी करने के अधिकारी हैं. इंग्लैंड में उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया. और खासकर टेस्ट फॉर्मेट में जड्डू का प्रदर्शन बहुत ही शानदार रहा है.'

ध्रुव जुरेल में वो काबिलियत है!

पठान ने कहा कि अब जबकि पंत टीम में नहीं हैं, तो इलेवन में ध्रुव जुरेल को मौका मिलेगा.उनकी काबिलियत बहुत ही शानदार है.ध्रुव की योग्यता ऐसी है कि भले ही विकेटकीपर हों, लेकिन आने वाले समय में वह बतौर बल्लेबाज भी टीम में फिट हो सकते हैं और भविष्य में बतौर बल्लेबाज भी खेल सकते हैं. दूसरे विकेटकीपर जगदीशन को घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन का इनाम मिला है.'

क्या कुलदीप यादव को जगह नहीं?? क्या कॉम्बिनेशन होगा?

पठान ने कहा, 'अक्षर पटेल की टीम में वापसी हुई है, वॉशिंगटन सुंदर हैं, तो रवींद्र जडेजा कप्तान हैं. ये तीनों ऑलराउंडर हैं, तो बल्लेबाजी में गहराई की जरूरत हो जाती है. तो क्या ऐसा फिर से देखने को मिलेगा कि कुलदीप यादव को XI में जगह न मिले? कमाल का खिलाड़ी हैं. मैं उन्हें खेलते देखना चाहूंगा. भारत में आप केवल दो पेसर के खिलाफ खेलते हो, तो उनकी भी जगह बन सकती है. देखना होगा कि भारत का क्या कॉम्बिनेशन होगा.'

खत्म हो गया क्या करुण नायर का करियर?

पठान ने कहा, 'देवदत्त को ऑस्ट्रेलिया 'ए' के खिलाफ जड़े शतक का इनाम मिला है, तो करुण नायर को जगह नहीं मिली है. वह अगर इंग्लैंड में अच्छा नहीं खेले, तो बढ़िया भी नहीं खेले. ऐसे में चयन समिति उनसे आगे की ओर देख रही है. देवदत्त युवा हैं और उन्हें आगे भी मौका दिया जाएगा.'

कौन निभाएगा यह यह बड़ी भूमिका ?

वहीं, इरफान ने बड़ा सवाल उठाते हुए कहा,' अब जबकि अश्विन का करियर खत्म हो गया है, तो उनकी भूमिका कौन निभाएगा. भारतीय पिचों पर विरोधी टीम के लिए कहर रहे रहे हैं. उनके खाते में 537 विकेट हैं. 380 पिच के आस-पास विकेट भारत में निकाली हैं. अब यह मैच विनिंग क्वालेटी कहां से आएगी? आखिर कौन अश्विन की भूमिका निभाएगा? यह सही है कि वॉशिंगटन हैं, लेकिन उनकी तुलना अश्विन जैसे दिग्गज से नहीं हो सकती. जो काबिलियत अश्विन के पास है, वह किसके पास है? अब किसी और को हाथ खड़ा करना होगा

सेलेक्टरों ने गंवा दिया यह बड़ा मौका

इरफान ने कहा कि यह सही है कि आप बुमराह को प्राथमिकता दे रहे हो, उनका वर्कलोड मैनेज कर रहे हो. विंडीज के खिलाफ वर्कलोड मैनेज करना का बड़ा मौका था. अगर बुमराह नहीं खेलते, तो ज्यादा नुकसान नहीं होता. बुमराह को आराम देकर युवा पेसर को ग्रूम किया जा सकता था. और यहां एक-दो नहीं, बल्कि आपके पास 6-7 युवा पेसरों का समूह होना ही चाहिए. इस सीरीज में आपके पास एक युवा पेसर को खिलाने का मौका था. मेरे हिसाब से यह सेलेक्टरों ने गंवा दिया.