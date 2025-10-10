विज्ञापन
IND vs WI: काली पट्टी बांधकर भारत के खिलाफ मैदान में क्यों उतरी है वेस्टइंडीज? वजह आई सामने

Why West Indies Team Wearing Black Armbands: बर्नार्ड जूलियन वेस्टइंडीज के एक बेहतरीन ऑलराउंडर थे और वो दाएं हाथ से बल्लेबाजी और बाएं हाथ से तेज-मध्यम गेंदबाजी करते थे जिनके सम्मान में वेस्टइंडीज खिलाड़ी काली आर्मबैंड पहनकर मैदान पर उतरे.

IND vs WI: काली पट्टी बांधकर भारत के खिलाफ मैदान में क्यों उतरी है वेस्टइंडीज? वजह आई सामने
IND vs WI 2nd Test Live Updates
  • वेस्टइंडीज टीम ने पूर्व खिलाड़ी बर्नार्ड जूलियन की स्मृति में काली आर्मबैंड पहनकर दूसरे टेस्ट मैच में खेला
  • बर्नार्ड जूलियन का हाल ही में 75 वर्ष की आयु में निधन उत्तरी त्रिनिदाद में हुआ था
  • जूलियन 1975 के विश्व कप विजेता टीम के सदस्य थे और वेस्टइंडीज के बेहतरीन ऑलराउंडर माने जाते थे
IND vs WI 2nd Test Why West Indies Team Wearing Black Armbands: नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन एक भावनात्मक दृश्य देखने को मिला. वेस्टइंडीज टीम के खिलाड़ी अपने पूर्व साथी बर्नार्ड जूलियन को श्रद्धांजलि देने के लिए काली आर्मबैंड पहनकर मैदान पर उतरे. हाल ही में 75 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया था. जूलियन 1975 में क्लाइव लॉयड की अगुवाई में पहला वनडे विश्व कप जीतने वाली वेस्टइंडीज टीम का हिस्सा थे. वेस्टइंडीज क्रिकेट ने बयान जारी करते हुए बताया की “वेस्टइंडीज के खिलाड़ी पूर्व ऑलराउंडर बर्नार्ड जूलियन की स्मृति में काली आर्मबैंड पहनकर खेल रहे हैं, जिनका पिछले सप्ताह निधन हुआ था. जूलियन 1975 की विश्व कप विजेता टीम के सदस्य थे.”

कौन थे बर्नार्ड जूलियन?

बर्नार्ड जूलियन वेस्टइंडीज के एक बेहतरीन ऑलराउंडर थे और वो दाएं हाथ से बल्लेबाजी और बाएं हाथ से तेज-मध्यम गेंदबाजी करते थे. उन्होंने 24 टेस्ट मैचों में 866 रन बनाए और 50 विकेट चटकाए थे, जबकि वनडे क्रिकेट में 18 विकेट अपने नाम किए. उनका निधन उत्तरी त्रिनिदाद में हुआ. जूलियन 1970 के दशक में वेस्टइंडीज क्रिकेट के सुनहरे दौर के अहम सदस्य थे.

इससे पहले भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दो मैचों की सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच में कप्तान के तौर पर अपना पहला टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और भारत ने उसी प्लेइंग इलेवन को बरकरार रखा है जिसने अहमदाबाद में पहले टेस्ट मैच में रोस्टन चेज़ की अगुवाई वाली वेस्टइंडीज को पारी और 140 रनों से हराया था.

