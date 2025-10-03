विज्ञापन
Harbhajan on KL Rahul: हरभजन सिंह ने जो बात पकड़ी है, बाकी पूर्व दिग्गज उस पहलू तक नहीं ही पहुंच सके, लेकिन बात में बहुत ही ज्यादा दम है

Ind vs Wi 1st Test: 'ये आंकड़े हैरान करने वाले', भज्जी ने डाली रोशनी क्यों केएल राहुल हैं महान बल्लेबाज
  • पूर्व स्पिनर हरभजन सिंह ने विंडीज के खिलाफ अहमदाबाद टेस्ट में केएल राहुल की शानदार बल्लेबाजी की जमकर तारीफ की
  • केएल राहुल ने अपने करियर का 11वां शतक लगाया, जो भारतीय मैदान पर उनका सिर्फ दूसरा शतक था
  • राहुल ने इस शतक के लिए 197 गेंदें खेलीं और अपनी पारी में 12 चौके जड़े
Harbhajan Singh on KL Rahul: पूर्व स्पिनर हरभजन सिंह (Harbhajan Singh on KL Rahul) ने विंडीज के खिलाफ अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले जा रहे पहले टेस्ट के दूसरे दिन करियर का 11वां शतक जड़ने वाले  केएल राहुल (KL Rahul) की जमकर तारीफ की है. मंगलवार को भारतीय ओपनर 53 रन पर नाबाद थे. और बुधवार को उन्होंने अपनी पारी को आगे बढ़ाते हुए इसे शतक में तब्दील किया. राहुल का यह भारतीय जमीं पर सिर्फ दूसरा शतक था, जिसके लिए उन्होंने 197 गेंद खेलीं और 12 चौके लगाए. बहरहाल, मुद्दे की बात यह है कि राहुल ने 11 में से 9 शतक विदेशी जमीं पर बनाए हैं और इसी ने हरभजन को गदगद कर दिया है. 

दिन के खेल की समाप्ति के बाद हरभजन ने यू-ट्यूब पर पोस्ट किए वीडियो में कहा, 'केएल राहुल ने शतक जड़ा. शाबाश! उसने बहुत ही शानदार बैटिंग की. केएल का औसत 35 का है और इस मैच से पहले उसने घर में एक ही शतक जड़ा था. और अब केएल ने दूसरा शतक जड़ा है. ये आंकडे़ थोड़ा हैरान करने वाले हैं देश से बाहर 9 शतक हैं. और अगर कोई भी बल्लेबाज 9 शतक विदेश में बनाता है, तो वह महान बल्लेबाज है. यह केएल राहुल हैं. हम सभी ने देखा है. उम्मीद है कि यह शुरुआत भर है और यहां से और ज्यादा रन आएंगे.' भज्जी ने ध्रुव जुरेल की भी प्रशंसा की, जिन्होंने ऋषभ पंत की अनुपस्थिति में शानदार प्रदर्शन किया. 

भज्जी बोले, 'पंत सीरीज में  उपलब्ध नहीं है और जुरेल उनकी जगह खेल रहे हैं. लेकिन वह आए और क्या शानदार बैटिंग की ध्रुव की. फिर इसके कोई मायने नहीं की सामने कैसे बॉलर थे या कैसी बॉलिंग हो रही थी. अंतरराष्ट्रीय मैच अंतरराष्ट्रीय ही होते हैं. वह आए और 125 रन की पारी खेली. उनका डिफेंस सॉलिड था और यह एक शानदार पारी थी.'


 

