U19 WC 2026: USA के खिलाफ होगा आगाज, वैभव सूर्यवंशी के साथ प्लेइंग 11 का ऐसा बन रहा समीकरण, जानिए कब और कहां देख पाएंगे मैच

Team India Playing 11 vs USA U19 WC When and Where to Watch Live: अंडर-19 विश्व कप 2026 में भारत आज अपने अभियान की शुरुआत अमेरिका के खिलाफ करेगा. युवा सितारों से सजी भारतीय टीम का लक्ष्य टूर्नामेंट की मजबूत शुरुआत करते हुए छठा विश्व कप खिताब जीतने की दिशा में कदम बढ़ाना होगा. कागज़ों पर देखें तो अमेरिका की टीम भारतीय चुनौती के सामने अपेक्षाकृत कमजोर नजर आती है, ऐसे में भारत बड़ी जीत के इरादे से मैदान पर उतरेगा.

अंडर-19 विश्व कप में भारत का दबदबा

अब तक खेले गए 16 अंडर-19 विश्व कप में भारत ने पांच बार ट्रॉफी अपने नाम की है. 2000, 2008, 2012, 2018 और 2022 में चैंपियन बनने वाली टीम इंडिया एक बार फिर खिताब की प्रबल दावेदार मानी जा रही है. 2024 के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से मिली हार का हिसाब चुकता करने का यह भी एक बड़ा मौका है.

यह टूर्नामेंट हमेशा से भविष्य के सितारों की नर्सरी रहा है. विराट कोहली, रोहित शर्मा, जो रूट, केन विलियमसन और स्टीव स्मिथ जैसे दिग्गजों ने यहीं से अपनी पहचान बनाई थी. 2018 में पृथ्वी साव की कप्तानी में खिताब जीतने वाली टीम का हिस्सा रहे शुभमन गिल आज भारत के सीनियर कप्तान हैं.

युवा सितारों से सजी मौजूदा भारतीय टीम

इस बार भारत की अंडर-19 टीम संतुलित और आत्मविश्वास से भरी हुई दिख रही है. पिछले 16 मुकाबलों में 13 जीत दर्ज कर चुकी टीम ने इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका जैसी मुश्किल विदेशी परिस्थितियों में भी सीरीज़ जीती हैं. टीम की बल्लेबाज़ी की अगुवाई कप्तान आयुष म्हात्रे, उप कप्तान विहान मल्होत्रा, विस्फोटक ओपनर वैभव सूर्यवंशी और भरोसेमंद बल्लेबाज़ आरोन जॉर्ज करेंगे. सूर्यवंशी महज 14 साल की उम्र में अपनी आक्रामक बल्लेबाज़ी से पहले ही सुर्खियों में हैं और उन्हें भविष्य का बड़ा सितारा माना जा रहा है.

हालांकि म्हात्रे की हालिया फॉर्म पर थोड़ी चिंता जरूर है, लेकिन अभिज्ञान कुंडू जैसे खिलाड़ी टीम को मजबूती देते हैं. गेंदबाज़ी में दीपेश देवेंद्रन अपने अनोखे एक्शन के साथ एक्स-फैक्टर साबित हो सकते हैं, वहीं आरएस अंबरीश ऑलराउंड क्षमता के साथ अहम भूमिका निभा सकते हैं.

उत्कर्ष श्रीवास्तव की कप्तानी वाली अमेरिका की चुनौती

उत्कर्ष श्रीवास्तव की कप्तानी वाली अमेरिका की टीम भारत के लिए बड़ा खतरा बनेगी, इसकी संभावना कम ही है. हालांकि युवा क्रिकेट में किसी भी टीम को हल्के में लेना भारी पड़ सकता है, इसलिए भारत पूरी गंभीरता के साथ उतरना चाहेगा. ग्रुप बी में भारत को अमेरिका, बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के साथ रखा गया है. अमेरिका के बाद भारत 17 जनवरी को बांग्लादेश और 24 जनवरी को न्यूजीलैंड से भिड़ेगा.

IND U19 vs USA U19: भारत की संभावित प्लेइंग 11

आयुष म्हात्रे (कप्तान) वैभव सूर्यवंशी, विहान मल्होत्रा, आरोन जॉर्ज, आरएस अंबरीश, कनिष्क चौहान, खिलान पटेल, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकीपर), दीपेश देवेंद्रन, हेनिल पटेल, किशन कुमार सिंह

U19 विश्व कप 2026: भारत बनाम USA मैच आज, जानें कब, कहां और कैसे देखें लाइव टेलीकास्ट

भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) के बीच आईसीसी अंडर-19 पुरुष विश्व कप 2026 का बहुप्रतीक्षित मुकाबला आज, 15 जनवरी 2026, गुरुवार को खेला जाएगा. यह मैच ज़िम्बाब्वे के बुलावायो स्थित क्वींस स्पोर्ट्स क्लब में होगा.

मैच कब शुरू होगा? (IND vs USA U19 Match Timing)

भारत और अमेरिका की अंडर-19 टीमों के बीच यह मुकाबला भारतीय समयानुसार (IST) दोपहर 1:00 बजे से शुरू होगा. मैच का टॉस आधे घंटे पहले, दोपहर 12:30 बजे किया जाएगा.

टीवी पर कहां देख सकेंगे लाइव?

इंडिया और अमेरिका के बीच अंडर-19 विश्व कप 2026 मैच का भारत में टीवी पर सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क (Star Sports Network) के चैनलों पर किया जाएगा.

कहां देख सकते हैं मैच का लाइव स्ट्रीमिंग?

भारत अंडर-19 और यूएसए अंडर-19 के बीच होने वाले इस मुकाबले की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग आप जियो हॉटस्टार (JioHotstar) ऐप पर देख सकेंगे.