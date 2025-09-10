विज्ञापन
IND vs UAE: यूएई कप्तान खामोश! 14 महीने से वनवास पर था भारतीय, तूफानी अंदाज में कर दी बोलती बंद

Read Time: 2 mins
Asia Cup 2025:
  • संयुक्त अरब अमीरात के कप्तान मोहम्मद वसीम ने भारत के खिलाफ मैच को बड़ा नहीं माना था
  • भारत के स्पिनरों ने मिलकर छह विकेट लेकर यूएई को केवल सत्तावन रन पर समेट दिया
  • कुलदीप यादव ने टी20 में चौदह महीने बाद वापसी करते हुए यूएई के चार विकेट लिए
India vs United Arab Emirates: एशिया कप (Asia Cup 2042) में भारत के खिलाफ (Ind vs Uae) मुकाबले की पूर्व संध्या पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पर संयुक्त अरब अमीरात के कप्तान मोहम्मद वसीम ने कहा था, 'यह हमारे लिए बड़ा मैच नहीं है.' लेकिन भारतीय बॉलरों खासकर स्पिनरों ने वसीम को अच्छी तरह से बता दिया कि यह मैच वास्तव में उनके लिए कितना बड़ा था. स्पिनरों ने मिलकर छह विकेट बांधे और यूएई बड़े मंच पर मजाक का विषय बनते हुए सिर्फ 57 रनों पर ही ढेर हो गया. और यूएई को सबक सिखाने का काम किया मैच से पहले टी20 फॉर्मेट में पिछले करीब 14 महीने से बनवास पर चल रहे कुलदीप यादव (Kuldeep Yadav) ने, जिन्होंने धमाकेदार स्टाइल में वापसी करते हुए 13 गेंदों में ही यूएई को बहुत बड़ा सबक सिखाते हुए 4 विकेट चटकाकर मोहम्मद वसीम की बोलती बंद कर दी. 

कुलदीप की 13 गेंद, यूएई टांय-टांय फिस्स!

W,*,*, W, *, W..कुलदीप यूएई की पारी का आठवां और अपना दूसरा ओवर लेकर आए, तो इस चाइनामैन बॉलर ने यूएई को मानो लूट किया. एक के बाद एक बेहतरीन गेंदों  का प्रदर्शन करते हुए विकेट चटकाए, तो इसमें घटिया बल्लेबाजी का योगदान भी रहा, लेकिन जिस अंदाज में कुलदीप ने ओवर की आखिरी गुगली गेंद पर भारतीय मूल के हर्षित कौशिक को बोल्ड किया, वह इस लेफ्टी बल्लेबाज को ताउम्र याद रहेगी. ओवर का तीसरा विकेट, 14 महीने का बनवास शानदार अंदाज में खत्म, यूएई की आधी टीम 50 रन पर पवेलियन में. 


आखिरी मैच में ऐसा रहा था कुलदीप का प्रदर्शन

कुलदीप ने टीम इंडिया के लिए अपना आखिरी टी20 मैच करीब 14 महीने पहले खेला था.

(खबर जारी है)

पूरी स्टोरी पढ़ें

Kuldeep Yadav, India, United Arab Emirates, Asia Cup 2025, Cricket
