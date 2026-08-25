IND vs SL 2nd Test: पिच 'पिघलने' लगी, मानव सुथार कर पाएंगे यह कमाल? 148 साल में सिर्फ 4 गेंदबाजों के नाम

Manav Suthar V/S Sri Lanka: कोलंबो के सिंहली स्पोर्ट्स क्लब में खेले जहा रहे दूसरे टेस्ट सहित सीरीज पर भारत का कब्जा हो चला है. तीसरे दिन पिच में पेसरों को मिली मदद के बीज स्पिनरों को मिलने वाले घुमाव में भी पहले की तुलना में अंतर देखा गया. और इसी वजह से करोड़ों भारतीय फैंस को यह उम्मीद हो चली है कि टीम गिल न केवल श्रीलंका को फॉलोऑन देगी, बल्कि पहले टेस्ट में दस विकेट चटकाने वाले लेफ्टी स्पिन मानव सुथार (Manav Suthar) भी वह कमाल करने में सफल रहेंगे, जो अभी तक टेस्ट इतिहास के 148 साल में सिर्फ चार ही गेंदबाज कर चुके हैं. और यह कमाल है करियर के शुरुआती 3 टेस्ट मैचों में हर मुकाबले में पांच विकेट चटकाने का. चलिए आप जान लीजिए कि टेस्ट इतिहास में वो गेंदबाज कौन-कौन हैं, जिन्होंने यह कमाल किया है

गेंदबाज देश पदार्पण साल चार्ल्स टर्नर ऑस्ट्रेलिया 1887 रोडनी हॉग ऑस्ट्रेलिया 1978 नरेंद्र हिरवानी भारत 1988 अक्षर पटेल भारत 2021



भारत के दो गेंदबाज शीर्ष चार में पहले ही शामिल

नरेंद्र हिरवानी: दाएं हाथ के इस लेग स्पिनर ने अपने समय में पूरी विंडीज टीम को नचा कर रख दिया दिया था. तब साल 1988 में वेस्टइंडीज और न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने शुरुआती 3 टेस्ट मैचों में क्रमशः (16/136), (6/144), और (9/119) लेकर हर मैच में 5-विकेट हॉल पूरा किया था. वे दुनिया के एकमात्र ऐसे गेंदबाज हैं जिन्होंने अपने करियर के शुरुआती 3 टेस्ट मैचों में कुल 31 विकेट चटकाए हैं. उनका यह 31 विकेटों का विश्व रिकॉर्ड आज 38 साल बाद भी टेस्ट क्रिकेट इतिहास में अटूट बना हुआ है.

अक्षर पटेल: अक्षर पटेल टीम इंडिया में आए, तो एकदम छा गए. हालांकि, फिर उनकी कामयाबी में वैसी निरंतरात नहीं दिखी. अक्षर ने 2021 में इंग्लैंड के खिलाफ अपनी पहली टेस्ट सीरीज के तीनों मैचों में 5-विकेट हॉल (5/60, 11/70, और 9/92) हासिल किए थे. अपनी सटीक लाइन-लेंथ और सीधी रहने वाली गेंदों से उन्होंने इंग्लैंड के बल्लेबाजी क्रम को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया था. अपने पहले 3 टेस्ट मैचों में 27 विकेट लेकर वे आधुनिक टेस्ट क्रिकेट के सबसे प्रभावकारी युवा स्पिनर साबित हुए. हालांकि, इसके बाद वह टीम से अंदर-बाहर होते रहे और इसकी वजह नियमित ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा और उनका एक शैली जैसा होना रहा.

यह भी पढ़ें: 'बस ये एक गलती मत करना', मानव सुथार का भविष्य तय कर सकती है चेतेश्वर पुजारा की ये सलाह



