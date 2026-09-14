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मोहसिन नकवी की होगी छुट्टी, अब नहीं बन पाएंगे भारत की राह में रोड़ा, इंडिया को मिलेगी दोनों एशिया कप ट्रॉफी!

पहले पुरुष टीम इंडिया ने मोहसिन नकवी के हांथों एशिया कप ट्रॉफी लेने से मना कर दिया था और अब महिला भारतीय टीम ने भी श्रीलंका पर जीत के साथ एशिया चैंपियन बनने के बाद भी नकवी के हांथों ट्रॉफी लेने से मना कर दिया.

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मोहसिन नकवी की होगी छुट्टी, अब नहीं बन पाएंगे भारत की राह में रोड़ा, इंडिया को मिलेगी दोनों एशिया कप ट्रॉफी!
मोहसिन नकवी की होगी छुट्टी

महिला एशिया कप 2026 का खिताब जीतने के बाद भारतीय टीम ने मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से साफतौर पर इनकार कर दिया. इससे पहले, भारतीय पुरुष टीम ने भी साल 2025 में खिताब जीतने के बाद मोहसिन के हाथों से ट्रॉफी नहीं ली थी. हालांकि, सवाल यह है कि मोहसिन के कारण ट्रॉफी को लेकर चला आ रहा यह विवाद कब तक चलेगा? 

दरअसल, मोहसिन नकवी 3 अप्रैल, 2025 को एशियन क्रिकेट काउंसिल (एसीसी) के अध्यक्ष बने थे. एसीसी के अध्यक्ष का कार्यकाल 2 साल का होता है, जिसे सर्वसम्मति से ही आगे बढ़ाया जा सकता है. नियमों के अनुसार, मोहसिन 3 अप्रैल, 2027 तक इस पद पर बने रहेंगे. एशिया कप का आयोजन 2 साल में एक बार होता है.

अगला पुरुष एशिया कप जून 2027 में खेला जाना है. इसका मतलब यह है कि 2027 में होने वाले एशिया कप के दौरान मोहसिन एसीसी के अध्यक्ष पद पर नहीं रहेंगे. ऐसे में अगले एशिया कप में ट्रॉफी को लेकर विवाद खड़ा नहीं होगा.

मोहसिन नकवी से पहले एसीसी अध्यक्ष का पद जय शाह ने 2021 से लेकर 2025 तक संभाला था और उन्हें सर्वसम्मति से दोबारा अध्यक्ष चुना गया था. मोहसिन नकवी के बर्ताव को देखते हुए उनके दोबारा अध्यक्ष पद पर चुने जाने की उम्मीद बेहद कम है. माना जा रहा है एसीसी का अगला अध्यक्ष अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का होगा, जिनका कार्यकाल मध्य 2029 तक चलेगा.

रिपोर्ट्स के अनुसार, मोहसिन नकवी के पद से हटने के बाद भारतीय टीम को अपनी दोनों एशिया कप ट्रॉफी भी मिल सकती है.

महिला एशिया कप 2026 का खिताब जीतने के बाद भारतीय टीम समापन समारोह में शामिल नहीं हुई. बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया और उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला भारत के चैंपियन बनने के बाद खिलाड़ियों से मिलते दिखाई दिए थे. देवजीत सैकिया ने 'आईएएनएस' को बताया कि अप्रैल पहलगाम में हुई घटना के बाद से भारत के रिश्ते और ज्यादा बिगड़ गए हैं और टीम ऐसे इंसान से ट्रॉफी नहीं ले सकती, जो भारत के खिलाफ काम कर रहा हो. उन्होंने कहा कि बीसीसीआई की ओर से ट्रॉफी विवाद को सुलझाने की कोशिश भी की गई थी, लेकिन यह प्रयास पूरी तरह से नाकाम रहा.

(IANS इनपुट के साथ)

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