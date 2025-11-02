Ind vs SA women: रिचा घोष का 'ट्रिपल धमाका', बनीं 53 साल के इतिहास की सबसे पावरपुल खिलाड़ी

Richa Ghosh creates hitory: वीमेंस विश्व कप में यूं तो एक से बढ़कर एक कई यादगार प्रदर्शन हुए, लेकिन भारत के लिए नंबर-8 पर खेलने वालीं रिचा घोष (Richa Ghosh) ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ फाइनल (Ind vs Rsa) खत्म होते-होते 'ट्रिपल धमाका' कर डाला. रिचा घोष ने नंबर सात पर आकर 24 गेंदों पर 3 चौकों और 2 छक्कों से 34 रन बनाए. और रिचा के तीनों धमाकों को मिलाकर एक मानक मान लिया जाए, तो रिचा विश्व कप के पिछले 52 साल की सबसे पावरफुल खिलाड़ी बन गईं क्योंकि जो काम मिलाकर घोष ने किया, वह पहले कोई भी बल्लेबाज किसी विश्व कप के एक संस्करण में नहीं ही कर सकी. रिचा ने जड़े दो छक्कों के साथ ही टूर्नामेंट के पिछले 52 साल के इतिहास में एक संस्करण में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने का रिकॉर्ड बराबर कर कर लिया. मतलब अगर वह 1 छक्का और जड़ देतीं, तो एक संस्करण में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाली बल्लेबाज बन जाती हैं.

एक संस्करण में सबसे ज्यादा छक्के

छक्के बल्लेबाज साल

12 रिचा घोष 2025

12 डिएंड्रा डॉटिन 2013

12 लिजिले ली 2017

11 हरमनप्रीत कौर 2017

10 नदीन डी क्लर्क 2025

वहीं, रिचा ने अपनी पावर का एक और सबूत उस भूमिका में दिया, जिसके लिए वह टीम में हैं. और जिस काम के लिए नंबर-8 या सात पर भेजा जाता है. जी हां, जब इस विश्व कप में बात स्लॉग ओवर यानी 41वें से 50वें ओवर में सबसे ज्यादा र बनाने की आती है, तो इस रिचा इस मामले में नंबर वन साबित हुईं. रिचा ने सबसे ज्यादा रन ही नहीं बनाए, बल्कि आखिरी दस ओवरों उनका स्ट्राइक-रेट भी सबसे ज्यादा रहा. मतलब रिचा का दूसरा बड़ा धमाका आखिरी दस ओवरों में सबसे ज्यादा रन और तीसरा बड़ा धमाका सबसे ज्याद स्ट्राइक-रेट का रहा. चलिए जान लीजिए कि 2025 विश्व कप में आखिरी दस ओवरों (41-50) में सबसे ज्यादा रन और स्ट्राइक-रेट निकालने वाली टॉप-5 बल्लेबाज कौन रहीं:

स्लॉग ओवरों में सबसे ज्यादा रन और....



रन खिलाड़ी स्ट्राइक-रेट

185 रन रिचा घोष 165.17

119 नदीन डी क्लर्क 160.81

103 एशलेघ गार्डर 160.93

110 जेमिमा रॉड्रिगेज 146.66

95 स्नेह राणा 135.51

