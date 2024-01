IND vs SA: रोहित शर्मा पर गिरेगी गाज? दो दिनों में खत्म हुआ था टेस्ट, अब ये एक्शन लेने की तैयारी में ICC

Rohit Sharma: आईसीसी और मैच रेफरी की आलोचना के चलते रोहित शर्मा पर गिरेगी गाज?

ICC likely to take Action Against Newlands Pitch: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच केपटाउन में न्यूलैंड्स ग्राउंड पर सीरीज का दूसरा और आखिरी टेस्ट मैच खेला गया था. यह मुकाबला दो दिनों के अंदर ही खत्म हो गया था. इस मैच के पहले दिन 23 विकेट गिरे थे और उसके बाद से ही न्यूलैंड्स की पिच को लेकर आलोचना हो रही थी. वहीं अब खबर है कि न्यूलैंड्स पिच को डिमेरिट पॉइंट्स मिलना तय है, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) से प्रतिबंध लगने की पूरी संभावना है. केपटाउन टेस्ट में भारत ने सात विकेट से जीत दर्ज की थी. यह टेस्ट केवल पांच सेशन ही चल पाया था और इसके साथ ही यह मैच टेस्ट क्रिकेट के इतिहास का सबसे छोटा मैच बना था.