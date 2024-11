IND vs SA : एक- दो नहीं बल्कि टीम इंडिया ने लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी, संजू और तिलक ने विश्व क्रिकेट में मचाई खलबली

IND vs SA List of all records : भारत ने संजू सैमसन और तिलक वर्मा (Tilak Verma and Sanju Samson) की धमाकेदार नाबाद शतकीय पारियों की बदौलत शुक्रवार को यहां चौथे और अंतिम टी20 इंटरनेशनल मैच में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 138 रन से जीत हासिल कर सीरीज 3-1 से अपने नाम की. सैमसन (नाबाद 109) और वर्मा (नाबाद 120) के बीच दूसरे विकेट के लिए रिकॉर्ड 210 रन की अटूट साझेदारी से भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए एक विकेट पर 283 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया. इस ऐतिहासिक मैच में भारतीय टीम ने कई रिकॉर्ड्स अपने नाम किए हैं.

283 रन - साउथ अफ्रीका के खिलाफ किसी भी टीम द्वारा बनाया गया यह सर्वोच्च स्कोर है. टी20 इंटरनेशनल में भारत का यह दूसरा सर्वोच्च टीम स्कोर है.

135 रन - साउथ अफ्रीका के खिलाफ किसी भी टीम द्वारा T20I में रनों के लिहाज से यह अब तक की सबसे बड़ी जीत है.