IND vs SA, 3rd ODI: 'इससे निपटने का...' तीसरे वनडे में भी ओस निभाएगी अहम रोल, कोच ने बताया क्या है प्लान?

India vs South Africa 3rd ODI, Ryan ten Doeschate: भारतीय टीम के सहायक कोच रेयान टेन डोएशे ने शुक्रवार को कहा कि टेस्ट सीरीज में उम्मीद से खराब प्रदर्शन के कारण भारतीय टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ मौजूदा वनडे सीरीज जीतने के लिए कुछ हद तक 'बेताब' है.

Ryan ten Doeschate: सहायक कोच ने बताया कि ओस एक बार फिर अहम साबित होगी.
  • भारतीय टीम सहायक कोच रेयान टेन डोएशे ने टेस्ट सीरीज में खराब प्रदर्शन के बाद वनडे सीरीज जीतने की उम्मीद जताई.
  • भारत ने रांची में पहला वनडे मैच 17 रन से जीता जबकि साउथ अफ्रीका ने रायपुर में चार विकेट से वापसी की.
  • डोएशे ने कहा कि टीम दबाव में है लेकिन खिलाड़ी अपनी जिम्मेदारी के प्रति पूरी तरह जागरूक हैं.
Ryan ten Doeschate on Dew Factor: भारतीय टीम के सहायक कोच रेयान टेन डोएशे ने शुक्रवार को कहा कि टेस्ट सीरीज में उम्मीद से खराब प्रदर्शन के कारण भारतीय टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ मौजूदा वनडे सीरीज जीतने के लिए कुछ हद तक 'बेताब' है. भारत हाल ही में साउथ अफ्रीका से से दो मैचों की टेस्ट सीरीज 0-2 से हार गया था और वनडे सीरीज अब 1-1 से बराबर है. बता दें, कार्यवाहक कप्तान केएल राहुल की कप्तानी में भारतीय टीम ने रांची में पहला वनडे 17 रन से जीता था. लेकिन साउथ अफ्रीका ने रायपुर में चार विकेट की जीत से शानदार वापसी की.

डोएशे ने वनडे सीरीज के निर्णायक तीसरे और आखिरी मुकाबले की पूर्व संध्या पर कहा,"खिलाड़ियों का यह एक बहुत ही अलग समूह है, लेकिन खिलाड़ी अपनी जिम्मेदारी को लेकर पूरी तरह से जागरूक है." डोएशे ने कहा,"हम हमेशा जीतना चाहते हैं. जब कुछ हार का सिलसिला शुरू हो जाता है और प्रदर्शन हमारी अपेक्षा से कम हो जाता है तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि यह सीरीज के दृष्टिकोण से थोड़ी हताशा है." 

'टीम पर दबाव' 

डोएशे ने हालांकि कि कहा कि इस टीम के खिलाड़ी ऐसे दबाव भरे हालात से निपटने के आदी हो चुके हैं. उन्होंने कहा,"मुझे नहीं लगता कि इस टीम पर दबाव कभी कम होता है. आप जानते हैं द्विपक्षीय सीरीज में जब सीरीज दांव पर होती है तो आप दबाव में होते हैं. हम प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करते हैं. हम यह आकलन करने की कोशिश करते हैं कि अच्छा स्कोर क्या होगा और फिर बल्लेबाजी इकाई को उसे हासिल करने के लिए आगे बढ़ना होता है." 

'ओस निभाएगी अहम रोल'

नीदरलैंड के इस पूर्व ऑल-राउंडर ने स्वीकार किया कि पिछले दो मैच में ओस ने अहम भूमिका निभाई है और उन्हें पता है कि यह शनिवार के मैच में भी एक कारक हो सकता है. उन्होंने कहा,"ओस के कारण मैच के परिणाम पर बहुत बड़ा फर्क पड़ा है और शनिवार को भी इसका असर दिख सकता है." उन्होंने कहा,"यहां ओस का कारक बहुत बड़ा है. जाहिर है यह हमारी गलती नहीं है, लेकिन इससे निपटने का कोई रास्ता निकालना हमारी जिम्मेदारी है. मुझे लगता है कि हम अब लक्ष्य का बचाव काफी अच्छे से कर रहे हैं." 

डोएशे ने कहा,"हमने यह आकलन कर लिया है कि यह काफी छोटी सीमा रेखा वाला एक उच्च स्कोरिंग मैदान है. लेकिन सबसे बड़ी चुनौती फिर से पहले बल्लेबाजी और बाद में बल्लेबाजी के बीच असमानता को दूर करना होगा. यह हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है."

