IND vs SA 2nd Test: भारत के लिए बुरी खबर, दूसरे टेस्ट की शुरुआत से पहले परेशानी में ये खिलाड़ी

IND vs SA 2nd Test: टीम इंडिया के लिए एक बुरी खबर आई है.

Shardul Thakur has some problem in his ankle: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच केपटाउन में बुधवार 2 बजे से सीरीज का दूसका टेस्ट मैच शुरू होगा. सेंचुरियन में हुए सीरीज के पहले टेस्ट में भारत को पारी और 32 रनों से हार का सामना करना पड़ा था. भारतीय टीम ऐसे में दूसरे टेस्ट में वापसी की उम्मीद लगाए बैठे हैं. हालांकि, इससे पहले टीम इंडिया के लिए एक परेशानी खड़ी हो गई है. दरअसल, भारतीय क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर को लेकर खबर है कि उन्होंने पिछले दो अभ्यास सत्र में गेंदबाजी नहीं की. हालांकि, भारतीय कप्तान ने मैच की पूर्व संध्या पर दावा किया है कि प्रत्येक खिलाड़ी फिट और चयन के लिए उपलब्ध है.