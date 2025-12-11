IND vs SA 2nd T20I: 'मैं और शुभमन गिल बेहतर...' कप्तान सूर्यकुमार यादव ने दूसरे मैच में हार के बाद दिया चौंकाने वाला बयान

India vs South Africa 2nd T20I, Suryakumar Yadav Big Statement: भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने सीरीज के दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका से मिली हार के बाद कहा है कि टीम हर बार अभिषेक के भरोसे नहीं रह सकती और उन्हें और शुभमन गिल को जिम्मेदारी लेनी होगी. बता दें, गुरुवार को न्यू चंडिगढ़ में हुए मुकाबले में भारत को जीत के लिए 213 रनों का लक्ष्य मिला था. इसके जवाब में भारतीय टीम 19.1 ओवर में 162 रनों पर ऑल-आउट हो गई. बल्लेबाजों के लिए मुफीद पिच पर, जहां ओस भी थी, वहां अफ्रीकी गेंदबाजों ने बेहतर लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करते हुए भारत को मैच से बाहर कर दिया. इस हार के साथ ही सीरीज अब 1-1 से बराबर हो गई है.

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मिली हार के बाद पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में बोलते हुए कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कहा,"लगता है कि पहले बल्लेबाजी करनी चाहिए थी. मेरा मतलब है, हमने पहले गेंदबाजी की और हम ज्यादा कुछ नहीं कर सके. हम अच्छी वापसी कर सकते थे क्योंकि हमने पहले गेंदबाजी की और फिर बाद में एहसास हुआ कि इस विकेट पर लेंथ कितनी महत्वपूर्ण है. लेकिन हां, यह एक सीखने की प्रक्रिया है. बस सीखें और आगे बढ़ें."

पहली पारी में ओस काफी थी और भारतीय गेंदबाजों को ऐसे में काफी परेशानी हुई, लेकिन दूसरी पारी में जिस तरह से अफ्रीकी टीम ने गेंदबाजी की, उससे लगा कि ओस अहम नहीं थी. कप्तान ने कहा,"थोड़ी सी ओस भी थी और अगर यह काम नहीं कर रही थी तो हमें दूसरी योजना बनानी चाहिए थी, लेकिन हम उस पर नहीं गए. लेकिन यह ठीक है. जैसा कि मैंने कहा, यह सीखने की एक प्रक्रिया है. हमने सीखा कि उन्होंने दूसरी पारी में कैसी गेंदबाजी की. हमने उससे सीखा और फिर हम अगले गेम में उस पर अमल करने की कोशिश करते हैं."

भारतीय उपकप्तान और कप्तान दोनों ही बीते लंबे समय से टी20 अंतरराष्ट्रीय में बल्ले से संघर्ष कर रहे हैं. गिल जहां गोल्डन डक हुए तो सूर्या 5 रन बनाकर लौटे. फ्लॉप बल्लेबाजी पर कप्तान ने कहा,"सोचता हूं कि मैं और शुभमन, हम अच्छी शुरुआत दे सकते थे क्योंकि हम हर समय अभिषेक के भरोसे नहीं रह सकते. जिस तरह से वह बल्लेबाजी कर रहा है, उसे एक दिन की छुट्टी मिल सकती है. मुझे, शुभमन और कुछ अन्य बल्लेबाजों को जिम्मेदारी लेनी होगी. मुझे लगता है कि यह एक स्मार्ट चेज़ रहा होगा. लेकिन फिर भी ठीक है, शुभमन पहली ही गेंद पर आउट हो गए. लेकिन हां, मुझे यह जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी, थोड़ी गहराई तक बल्लेबाजी करनी चाहिए थी."

सूर्यकुमार यादव ने आगे कहा कि उन्हें भरोसा है कि टीम इन गलतियों से सीखेगी और वापसी करेगी. उन्होंने कहा,"जैसा कि मैंने कहा, हम सीखते हैं, हम कोशिश करते हैं और आने वाले अगले गेम में बेहतर प्रदर्शन करेंगे. हमने सोचा कि पिछले गेम में हमने अक्षर को लंबे प्रारूप में वास्तव में अच्छी बल्लेबाजी करते देखा है. और हम चाहते थे कि वह आज भी उसी तरह से बल्लेबाजी करें. दुर्भाग्य से (यह काम नहीं किया), लेकिन उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की. लेकिन हम देखेंगे कि अगले गेम में हमारे लिए क्या होगा."

यह भी पढ़ें: आपस में भिड़े पाकिस्तान आर्मी और WAPDA के खिलाड़ी, जमकर चले लात घुसे, वीडियो वायरल

यह भी पढ़ें: '13 दिसंबर को' लियोनेल मेस्सी का होगा ग्रैंड वेलकम, शाहरुख खान ने दिया फैंस को खास मैसेज