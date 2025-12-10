IND vs SA 2nd T20I: दूसरा टी20 जीतते ही ऑस्ट्रेलिया को पछाड़ महारिकॉर्ड बनाएगी टीम इंडिया

India vs South Africa 2nd T20I, India Will Surpass Australia: भारतीय टीम गुरुवार को मुल्लांपुर के महाराजा यादवेंद्र इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में सीरीज का दूसरा मुकाबला खेलने उतरेगी. इस मैच को जीतकर टीम इंडिया पांच मुकाबलों की सीरीज में 2-0 से बढ़त हासिल करना चाहेगी. मंगलवार को कटक में खेले गए सीरीज के पहले मैच में भारत ने साउथ अफ्रीका को 101 से मात दी थी. इस मुकाबले में भारत ने हार्दिक पंड्या (नाबाद 59) की शानदार पारी के दम पर 6 विकेट खोकर 175 रन बनाए. इसके जवाब में साउथ अफ्रीकी टीम महज 12.3 ओवरों में 74 रन पर सिमट गई. वहीं इस मुकाबले में जीतते ही भारतीय टीम एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम करेगी.

मुल्लांपुर में ऐसा रहेगा पिच का मिजाज

मुल्लांपुर में आईपीएल में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 6 मुकाबले अपने नाम किए हैं, जबकि लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम 5 मैच जीत चुकी है. इस मैदान पर चौके-छक्कों की बरसात देखने को मिल सकती है. आस-पास कोई लंबा स्टैंड न होने की वजह से यहां ओस का ज्यादा असर नहीं पड़ता. मोहाली में गुरुवार को अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस, जबकि न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है. मैच के दौरान बारिश की आशंका नहीं है.

इन खिलाड़ियों पर रहेंगी नजरें

इस मुकाबले में भारत को बल्लेबाजी में अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव और तिलक वर्मा से उम्मीदें होंगी. हार्दिक पंड्या और अक्षर पटेल ऑलराउंडर की भूमिका बखूबी निभा सकते हैं. वहीं, गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती और अर्शदीप सिंह अपनी छाप छोड़ सकते हैं.

दूसरी ओर, साउथ अफ्रीका को बल्लेबाजी में क्विंटन डी कॉक, कप्तान एडेन मार्करम, देवाल्ड ब्रेविस से खासा उम्मीदें होंगी, जबकि गेंदबाजी में लुंगी एनगिडी, लुथो सिपामला और कॉर्बिन बॉश अपना जलवा दिखा सकते हैं.

भारत के निशाने पर महारिकॉर्ड

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टी20 इतिहास में अब तक कुल 32 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें भारत ने 19 मैच जीते, जबकि 12 मुकाबले साउथ अफ्रीका के पक्ष में रहे. इनके अलावा, 1 मैच बेनतीजा रहा है. वहीं अगर भारतीय टीम मुल्लांपुर में जीत दर्ज करती है तो वह टी20 अंतरराष्ट्रीय में साउथ अफ्रीका के खिलाफ सबसे अधिक जीत दर्ज करने वाली टीम बन जाएगी. अभी टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ साउथ अफ्रीका के खिलाफ सबसे अधिक टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच जीतने के मामले में संयुक्त रूप से पहले स्थान पर हैं.

ऐसी हैं दोनों टीमें:

भारतीय टीमः सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, संजू सैमसन (विकेटकीपर), जितेश शर्मा (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, वाशिंगटन सुंदर.

साउथ अफ्रीकी टीमः एडेन मार्करम (कप्तान), ओटनील बार्टमैन, कॉर्बिन बॉश, देवाल्ड ब्रेविस, क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), जॉर्ज लिंडे, केशव महाराज, डेविड मिलर, लुंगी एनगिडी, डोनोवन फरीरा, रीजा हेंड्रिक्स, मार्को जानसेन, एनरिक नॉर्त्जे, लुथो सिपामला, ट्रिस्टन स्टब्स.

