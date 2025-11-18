विज्ञापन
IND vs RSA: दक्षिण अफ्रीका को दूसरे टेस्ट से पहले झटका, दिग्गज प्लेयर हुआ सीरीज से बाहर, लुंगी एंगिडी को मिली जगह

India vs South Africa: अगर दूसरे टेस्ट में पिच अलग तरह की मिलती है, तो दक्षिण अफ्रीका को खासी कमी खे सकती है

South Africa tour of India, 2025: लुंगी एंगिडी को दक्षिण अफ्रीकी टीम में शामिल किया गया है

हाल ही में भारत को ईडेन गार्डन में हराकर टेस्ट सीरीज में 1-0 की बढ़त लेने वाली दक्षिण अफ्रीका को दूसरे टेस्ट से पहले झटका लगा है. और पहले मैच में चोट के कारण नहीं खेल सके उसके दिग्गज पेसर कैगिसो रबाडा दूसरे टेस्ट (Ind vs Rsa 2nd Test) से बाहर हो गए हैं. रबाडा की जगह लुंगी एंगिडी को टीम में जगह दी गई है. एंगिडी ने अपना आखिरी टेस्ट मैच इसी साल जून में लॉर्ड्स में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था, जो WTC Final मुकाबला था. 

पहले टेस्ट में नहीं खेल सके थे रबाडा

दक्षिण अफ्रीका ईडेन में पहले टेस्ट में बिना दिग्गज कैगिसो रबाडा के बिना मैदान पर उतरी थी. रबाडा पसली में चोट के कारण टीम का हिस्सा नहीं बन सके थे. लेकिन अब दूसरे टेस्ट में खेलने की उनकी उम्मीद चूर हो गई क्योंकि वह इस मुकाबले से भी बाहर हो गए हैं. इसके बाद दक्षिण अफ्रीकी प्रबंधन ने लुंगी एंगिडी को बुलावा भेजने में देर नहीं लगाई. 

ज्यादा नहीं खेल सके हैं लुंगी

दक्षिण अफ्रीका के लिए साल 2018 में टेस्ट करियर का आगाज करने वाले लुंगी एंगिडी अपने 8 साल के करियर में अभी तक सिर्फ 20 ही टेस्ट मैच खेल सके हैं. इसी साल जून में खेले आखिरी टेस्ट मैच में इस पेसर ने लॉर्ड्स में कंगारुओं के खिलाफ WTC Final में दूसरी पारी में 3 विकेट चटकाए थे.वैसे  चोट के कारण ईडेन में नहीं खेल सके रबाडा की कमी दक्षिण अफ्रीका को खली नहीं. उनकी जगह इलेवन में आए ऑफ स्पिनर हार्मर वास्तव में अपनी टीम के लिए वरदान साबित हुए और उन्होंने मैच में 8 विकेट चटकाए.  

