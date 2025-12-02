विज्ञापन
India vs South Africa: हार्दिक पांड्या ने दक्षिण अफ्रीका को मंगलवार को ही मैसेज भेज दिया, लेकिन शुभमन गिल को लेकर सस्पेंस गहराया हुआ है.

IND vs RSA: भारतीय टी20 टीम का ऐलान कल, यह युवा ऑलराउंडर रिंकू सिंह की जगह लेने को तैयार

टीम इंडिया मेहमान दक्षिण अफ्रीका के साथ वनडे सीरीज के बाद अगले साल टी20 विश्व कप की तैयारियों में जुट जाएगा. मतलब पांच टी20 मैचों की बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज के लिए. और इसी पांच मैचों के लिए अजीत अगरकर एंड कंपनी कल बुधवार शाम को भारतीय टीम का ऐलान करेगी. टी20 सीरीज का आगाज इसी महीने की 9 तारीख से कटक में होगा, तो वहीं फैस और पंडितों ने टीम को लेकर विमर्श करना शुरू कर दिया है. सूत्रों के अनुसार टीम का ऐलान बुधवार को मैच दूसरा वनडे खत्म होने के बाद किया जाएगा. चलिए अहम बातें जान लीजिए:

हार्दिक पांड्या वापसी के लिए तैयार

पांड्या को यूं तो कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं ही है, पर उन्होंने मंगलवार को बड़ौदा के खिलाफ नाबाद 77 रन में 7 छक्के जड़कर दक्षिण अफ्रीकियों को जरूर मैसेज भेज दिया है कि वह शुरू होने वाली सीरीज में उनके लिए कितने खतरनाक होने जा रहे हैं. 

गिल को लेकर असमंजस की स्थिति

वनडे और टेस्ट कप्तान शुभमन गिल की चोट को लेकर अभी कुछ भी पूरी तरह साफ नहीं है कि उन्होंने बीसीसीआई को क्या जानकारी दी है. अगर वह फिट हैं, तो निश्चित तौर पर टीम का हिस्सा होंगे. और फिट न होने की सूरत में यशस्वी जायसवाल की इंट्री हो जाएगी.  

रियान पराग को मिल सकता है मौका

रिपोर्ट के अनुसार पिछले कुछ सालों में घरेलू क्रिकेट और आईपीएल में बेहतर प्रदर्शन करने वाले रियान पराग को टीम में चुना जा सकता है. अगर ऐसा होता है, तो रिंकू सिंह या वॉशिंगटन सुंदर में से किसी एक को बाहर बैठना पड़ सकता है. संभावित टीम इस प्रकार है: 

1. सूर्यकुमार यादव (कप्तान) 2. अभिषेक शर्मा 3. शुभमन गिल/यशस्वी जायसवाल 4. तिलक वर्मा 5. शिवम दुबे 6. हार्दिक पांड्या 7.  संजू सैमसन 8. जितेश शर्मा 9. अक्षर पटेल 10. अर्शदीप सिंह 11.  वरुण चक्रवर्ती 12. जसप्रीत बुमराह 13. हर्षित राणा 14. कुलदीप यादव 14. रियान पराग

Suryakumar Ashok Yadav, Hardik Himanshu Pandya, India, South Africa, Cricket
