विज्ञापन
विशेष लिंक

Ind vs Rsa: 'मैं गौती भाई से सहमत नहीं', पुजारा ने दी ईडेन की पिच को लेकर जुदा राय, बल्लेबाजों की तैयारी पर कह दी बड़ी बात

India vs South Africa: गावस्कर भी वही कह रहे थे, जो गौतम ने कहा था, लेकिन पुजारा का कहना कुछ और ही है

Read Time: 3 mins
Share
Ind vs Rsa: 'मैं गौती भाई से सहमत नहीं', पुजारा ने दी ईडेन की पिच को लेकर जुदा राय, बल्लेबाजों की तैयारी पर कह दी बड़ी बात
  • चेतेश्वर पुजारा ने ईडेन गार्डन की पिच को लेकर गौतम गंभीर की बातों से असहमति जताई और कहा कि पिच मुश्किल थी
  • पुजारा ने बताया कि इस पिच पर भारतीय बल्लेबाजों की तैयारी पूरी नहीं थी और शॉट चयन में बदलाव की जरूरत है
  • उन्होंने कहा कि टर्निंग ट्रैक पर बल्लेबाजों को स्वीप शॉट खेलना चाहिए और सकारात्मक तरीके से बैटिंग करनी चाहिए
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Cheteshwar Pujara on Eden Garden's pitch: ईडेन गॉर्डन में टीम इंडिया पहला टेस्ट  दक्षिण अफ्रीका से क्या हारी कि यह उसका पीछा छोड़ने के नाम ही नहीं ले रही . और यह पीछा छोड़ेगी भी नहीं. ठीक वैसे ही जैसे पिछले साल न्यूजीलैंड के हाथों मिली 3-0 की हार कभी भी कोई भारतीय टेस्टप्रेमी नहीं ही भूल पाएगा. लेकिन हैरानी की बात यह है कि पूर्व दिग्गजों की ही बातों में ईडेन की पिच को लेकर विरोधाभासी बातें सुनने को मिल रही हैं. एक दिन पहले ही महान गावस्कर ने  हेड कोच गौतम गंभीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई बातों का समर्थन किया था, लेकिन एक और पूर्व अड़ियल बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा गंभीर की बातों से बिल्कुल भी सहमत नहीं हैं. पुजारा इस बात से समहत नहीं हैं कि ईडेन की पिच में कोई खराबी नहीं थी. गंभीर ने हार के बाद पूरा दोष बल्लेबाजों पर मढ़ा था. 

पुजारा ने जियोस्टार पर बतौर विशेषज्ञ कहा, 'मैं गौती भाई की इस बात से असहमत हूं कि भारतीय बल्लेबाजों के संघर्ष में पिच ने योगदान नहीं दिया. उन्होंने महसूस किया कि टीम ऐसे हालात चाहती थी, लेकिन वास्तव में इस पिच पर बैटिंग करना मुश्किल था. टेंबा बवुमा को छोड़कर बाकी कोई दूसरा बल्लेबाज पचास के पार नहीं जा सका. इस तरह की पिच पर भारतीय बल्लेबाजों की पूरी तैयारी नहीं थी.' पुजारा ने यह भी कहा कि इस तरह की पिचों पर बल्लेबाजों का शॉट चयन अलग ही होना चाहिए. 

पुजारा बोले, 'टर्निंग ट्रैक पर आपको अलग तरह के शॉट चयन की जरूरत होती. यहां आपको ज्यादा स्वीप शॉट खेलने होते हैं और स्कोरबोर्ड चलायमान रखने के लिए पॉजिटिव इरादे के साथ बैटिंग करनी होती है. अब जबकि भारत टर्निंग ट्रैक पसंद करता है, तो हमारे बल्लेबाजों को सामान्य पिचों को अलग रखकर इस तरह के हालात को ध्यान में रखकर ही तैयारी करनी होगी.'

भारत की दूसरी दीवार कहे गए पुजारा ने आगे कहा, 'कुछ विकेट बल्लेबाजों की गलती से गिरे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि पिच आसान थी. टेंबा बवुमा ने दिखाया कि आप ऐसी पिचों पर रन बना सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको अलग तरह से खेलना होगा. आपको स्वीप शॉट खेलने होंगे और सकारात्मक मनोदशा से बैटिंग करनी होगी. ईडेन की यह पिच चिर-परिचित स्वाभाविक शैली का समर्थन नहीं करती. जब पिच स्पिनरों को मदद कर रही हो, तो  बल्लेबाजों को स्वीप, हवा में शॉट खेलते हुए एक नपा-तुला जोखिम लेना चाहिए. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Cheteshwar Arvind Pujara, Gautam Gambhir, India, South Africa, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now