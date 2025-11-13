विज्ञापन
IND vs RSA 1st Test: 'हमें बहुत कमी खल रही', कोलकाता फैंस टेस्ट को लेकर उत्साहित, लेकिन हो रहा अधूरेपन का अहसास, जाने क्यों

South Africa tour of India, 2025: पहला टेस्ट मैच शुक्रवार सुबह से खेला जाएगा, लेकिन कोलकाता के फैंस को टेस्ट अधूरा लग रहा है

IND vs RSA 1st Test: 'हमें बहुत कमी खल रही', कोलकाता फैंस टेस्ट को लेकर उत्साहित, लेकिन हो रहा अधूरेपन का अहसास, जाने क्यों
IND vs RSA 1st Test: कोलकाता के फैंस उत्साहित तो हैं, लेकिन उनके लिए मैच से मजा गायब है
  • भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहला टेस्ट मैच 14 नवंबर को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में शुरू हो रहा है
  • पूर्व कप्तान विराट कोहली के बिना टीम इंडिया का टेस्ट मैच देखना फैंस के लिए अधूरा अनुभव माना जा रहा है
  • शुभमन गिल के नेतृत्व में टीम इंडिया कोलकाता पहुंच चुकी है और फैंस टीम के प्रदर्शन पर भरोसा रखते हैं
India vs South Africa 1st Test: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मैच 14 नवंबर को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में शुरू हो रहा है. इस मैच को लेकर भारतीय क्रिकेट फैंस में भरपूर उत्साह देखने को मिल रहा है. लेकिन टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) के बिना फैंस को टेस्ट मैच देखना अधूरा सा लगता है. फैंस का मानना है कि वे मैदान पर उत्साह बढ़ाते थे. हालांकि, शुभमन गिल भी कुछ इसी तरह के खिलाड़ी हैं. उम्मीद है कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा.शुभमन गिल के नेतृत्व में टीम इंडिया कोलकाता पहुंच चुकी है.

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहले टेस्ट के लिए टिकट खरीद चुके एक क्रिकेट फैन ने बताया कि हमने 14 नवंबर के लिए टिकट खरीद लिया है. भारत इस समय सभी प्रारूपों में नंबर 1 पर है, इसलिए हमें टीम पर कोई संदेह नहीं हो सकता. हमें पूरा भरोसा है कि टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन करेगी. 

उन्होंने टिकट के दामों में कमी का जिक्र करते हुए कहा कि मैच को लेकर उत्साह बहुत ज्यादा है और टिकटों की कीमतें थोड़ी कम हैं, इसलिए ज्यादा लोग मैच देखने आ रहे हैं. साउथ अफ्रीका की टीम भी अच्छी है और उम्मीद है कि दोनों टीम के बीच अच्छा मैच होगा.

उन्होंने कहा कि आज के दौर में टी-20 की दीवानगी है. भारत में आईपीएल का संचालन भी होता है. फैंस छोटे प्रारूप के मैच ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन आज भी टेस्ट मैच का अपना अलग आनंद है. पांच दिनों तक एक मैच को जीतने के लिए दो टीम अपना सबकुछ झोंक देती हैं. टेस्ट मैच देखने से आप मोटिवेट होते हैं. हालांकि, टी-20 मैच देखने में भी कोई बुराई नहीं है. एक अन्य प्रशंसक ने कहा कि कोलकाता में बहुत दिनों के बाद मैच हो रहा है. हम बीसीसीआई से मांग करेंगे कि कोलकाता में ज्यादा से ज्यादा टेस्ट मैच आयोजित कराए जाएं.
 

