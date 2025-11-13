IND vs RSA 1st Test: पहले टेस्ट में टीम गिल की नजर जीत पर, लेकिन मिलेगा चैलेंज, जानें मुख्य टक्कर, पिच, मौसम, टीम सहित तमाम बातें

India vs South Africa: टीम शुभमन गिल शुक्रवार से शुरू हो रही दो टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले में ईडेन गार्डन में मेहमान दक्षिण अफ्रीका (IND vs RSA) से भिड़ने जा रही है. जुलाई में इंग्लैंड दौरे में कप्तानी मिलने के बाद अक्तूबर में विंडीज के खिलाफ खेलने वाले शुभमन गिल के लिए घर में पहला बड़ा टेस्ट होने जा रहा है. करोड़ों भारतीय फैंस बहुत ही बेसब्री के साथ सीरीज का इंतजार कर रहे हैं. वैसे भारतीय जमीं पर खेले पिछले 7 टेस्ट मैचों में दक्षिण अफ्रीकी टीम ढंग से मुकाबला तक नहीं कर सकी है. इन 7 में से 6 टेस्ट में तो उसे हार का सामना करना पड़ा. लेकिन इस बार हालात बदले हुए और इस बार दक्षिण अफ्रीकी बतौर विश्व टेस्ट चैंपियन भारत आए हैं. चलिए तमाम खास बातें जान लीजिए

पिच और मौसम का हाल

शुरुआती संकेत तो यही है कि यह बैटिंग के लिए अच्छी पिच है, तो यहां रिवर्स स्विंग भी देखने को मिल सकती है. पिच पर थोड़ी घास है, लेकिन पिच के बहुत ज्यादा सूखे होने और टूटने की उम्मीद नहीं है. निश्चित तौर पर टॉस गंवाने वाली टीम के सामने खासी चुनौती रहेगी.

दक्षिण अफ्रीका को इस बात से है उम्मीद

टीम इंडिया के कप्तान तो नए हैं ही, तो वहीं भारतीय टीम पिछले साल अपनी धरती पर न्यूजीलैंड के हाथों मिली हार से अभी तक नहीं उबर सका है. साथ ही, यह वह टीम जो बदलाव की प्रक्रिया से गुजर रही है. नंबर तीन पर साई सुदर्शन जैसे नए बल्लेबाज व्यवस्थित होने की कोशिश में जुटे हैं, तो नंबर-4 पोजीशन भी भारत के लिए चुनौती है. कुल मिलाकर इस टीम को घर में जीत का रास्ता बनाना है. हालांकि, पिछले महीने उसने विंडीज का बुरा हाल किया, लेकिन दुनिया जानती है कि विंडीज और दक्षिण अफ्रीका के बीच क्या अंतर है

इन खिलाड़ियों पर रहेगी नजर (Shubman Gill vs Keshav Maharaj)

निश्चित रूप से यूं तो टीम इंडिया के कई खिलाड़ियों पर आलोचकों की नजर है, लेकिन सबसे ज्यादा नजर कप्तान गिल पर ही रहेगी. हाल ही में व्हाइट-बॉल फॉर्मेट में उनकी जगह और बैटिंग को लेकर सवाल थे, लेकिन टेस्ट में गिल अलग ही स्तर पर जाकर बैटिंग करते हैं, तो वहीं यही बात दक्षिण अफ्रीकी लेफ्टआर्म स्पिनर केशव महाराज के बारे में कही जा सकती है, जो 60 टेस्ट के अनुभव के साथ भारत आए हैं. दुनिया में उनका नंबर सिर्फ रवींद्र जडेजा के बाद आता है. दक्षिण अफ्रीका महाराज का जमकर इस्तेमाल करने जा रहा है और देखना होगा कि भारतीय बल्लेबाज केशव की बॉलिंग से कैसे निपटते हैं.

यह खास बात भी जान लें

ईडन गॉर्डन में भारतीय इलेवन में दोनों विकेटकीपर ऋषभ पंत और ध्रुव जुरेल खेलने जा रहे हैं. पंत विकेट के पीछे ग्लव्स की जिम्मेदारी संभालेंगे, तो ध्रुव को हालिया तूफानी प्रदर्शन के बाद बतौर बल्लेबाज टीम में शामिल किया गया है. भारतीय इतिहास में ऐसा बमुश्किल और बहुत ही कम देखने को मिला है, या मिलता रहा है, जब टेस्ट में दो विकेटकीपर एक साथ खेले हों. कभी किसी समय किरन मोरे और चंद्रकांत पंडित एक साथ खेले थे.

दोनों देशों की संभावित XI पर नजर दौड़ा लें

भारत: 1. शुभमन गिल (कप्तान) 2. ऋषभ पंत (उप-कप्तान) 3. यशस्वी जायसावल 4. केएल राहुल 5. साई सुदर्शन 6. ध्रुव जुरेल 7. रवींद्र जडेजा 8. वॉशिंगटन सुंदर 9. कुलदीप यादव 10. जसप्रीत बुमराह 11. मोहम्मद सिराज

दक्षिण अफ्रीका: 1. टेंबा बवुमा (कप्तान) 2. एडेन मार्करम 3. रियान रिकल्नट 4. ट्रिस्टियन स्टब्बस 5. टोनी डि जॉर्जी 6. कायले वेरीने 7. सेनुरन मुथुसस्वामी 8. सिमनो हार्मर 10. केशव महाराज 11. कैगिसो रबाडा

जानें कहां और कितने बजे से होगा सीधा प्रसारण

अब जब मैच 9:30 से शुरू होगा, तो टॉस आधा घंटे पहले होगा. आप मैच का सीधा प्रसारण सुबह स्टार-स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकते हैं, तो लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार एप्प पर उपलब्ध रहेगी.



