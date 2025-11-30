Ind vs Rsa 1st ODI: 'मेरे शरीर के घाव न गिन...', जाफर की शायरी, तो बाकी दिग्गज भी हुए कोहली पर फिदा

- विराट कोहली ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ रांची में अपना 52वां शतक जड़ा, जो उनके करियर का महत्वपूर्ण पल माना गया
- पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान ने कोहली की शतक के बाद की आक्रामकता को उनके आत्मविश्वास और जुनून का प्रतीक बताया
- मोहम्मद कैफ ने कोहली की पारी को युवाओं के लिए प्रेरणादायक उदाहरण बताते हुए संघर्ष के महत्व पर जोर दिया
पूर्व कप्तान विराट कोहली ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ रविवार को रांची के जेएससीए स्टेडियम में करियर का जो 52वां शतक जड़ा, वह बहुत कुछ कह गया. पूर्व दिग्गजों और फैंस को कोहली के इस शतक में कुछ अलग दिखाई पड़ा. और इसमें दो राय भी नहीं है. इसे आप शतक के बाद जश्न, उनके रिकॉर्डों के पहलुओं, खुशी, शतक की टाइमिंग, आदि सहित कई बातों में देख सकते हैं. बहरहाल, कोहली के इस शतक ने टेस्ट सीरीज के बाद बुरी तरह भड़के पूर्व दिग्गजों के मन को जरूर गदगद कर दिया है. आप देखिए कैसे बात एकदम दो सौ फीसद सही है. शतक के बाद कोहली की प्रतिक्रिया ने सबकुछ कह दिया.
Celebration of Virat Kohli showed what this 💯 meant for him👏— Irfan Pathan (@IrfanPathan) November 30, 2025
इरफान पठान ने शतक पूरा करने के बाद कोहली की आक्रामकता को डिकोड किया है. पूर्व ऑलराउंडर ने बताया कि कोहली इतना एग्रेशन क्यों दिखा रहे.
Virat Kohli's aggression in this innings had a lot to do with the field placement. His message was clear: “You can't dictate terms with your field.”— Irfan Pathan (@IrfanPathan) November 30, 2025
That intent, that statement 👌
कैफ ने इस पारी को युवाओं के लिए एक सबक करार दिया है, जो अपनी पारी के आखिर में संघर्ष करते हैं.
Virat kohli shows old is still good. Shower of sixes to set tempo, holding on as wickets fell and all out aggression after reaching 100. Master class in pacing the ODI innings, lesson for youngsters who struggled towards the end.— Mohammad Kaif (@MohammadKaif) November 30, 2025
हर्षा भोगले ने एकदम करोड़ों की बात बोल दी...
A diamond is forever. #ViratKohli . #No52.— Harsha Bhogle (@bhogleharsha) November 30, 2025
पुराना क्रिकेट मुहावरा है, लेकिन चोपड़ा का यह कथन फैंस को बताने के लिए काफी है कि अभी कोहली की क्लास खत्म नहीं हुई है
Form is Temporary…Kohli is permanent #ODI #ViratKohli #IndvSA— Aakash Chopra (@cricketaakash) November 30, 2025
वसीम जाफर का यह शेर कोहली के बारे में बहुत कहने और बताने के लिए काफी है
मेरे तन के ज़ख़्म ना गिन अभी,— Wasim Jaffer (@WasimJaffer14) November 30, 2025
मेरी आँख में अभी नूर है
मेरी बाज़ुओं पे निगाह कर,
जो ग़ुरूर था वो ग़ुरूर है #INDvSA #ViratKohli #RohitSharma pic.twitter.com/wqqUXC3VYx
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं