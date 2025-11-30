विज्ञापन
विशेष लिंक

Ind vs Rsa 1st ODI: 'मेरे शरीर के घाव न गिन...', जाफर की शायरी, तो बाकी दिग्गज भी हुए कोहली पर फिदा

Virat Kohli, India vs South Africa: शतक बनाने के बाद विराट का रांची के जेएसीए स्टेडियम में एक अलग ही रूप दिखा. और दिग्गजों ने इस अंदाज को अपने-अपने हिसाब से डिकोड किया है

Read Time: 2 mins
Share
Ind vs Rsa 1st ODI: 'मेरे शरीर के घाव न गिन...', जाफर की शायरी, तो बाकी दिग्गज भी हुए कोहली पर फिदा
शतकवीर विराट कोहली
X: social media
  • विराट कोहली ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ रांची में अपना 52वां शतक जड़ा, जो उनके करियर का महत्वपूर्ण पल माना गया
  • पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान ने कोहली की शतक के बाद की आक्रामकता को उनके आत्मविश्वास और जुनून का प्रतीक बताया
  • मोहम्मद कैफ ने कोहली की पारी को युवाओं के लिए प्रेरणादायक उदाहरण बताते हुए संघर्ष के महत्व पर जोर दिया
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

पूर्व कप्तान विराट कोहली ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ रविवार को रांची के जेएससीए स्टेडियम में करियर का जो 52वां शतक जड़ा, वह बहुत कुछ कह गया. पूर्व दिग्गजों और फैंस को कोहली के इस शतक में कुछ अलग दिखाई पड़ा. और इसमें दो राय भी नहीं है. इसे आप शतक के बाद जश्न, उनके रिकॉर्डों के पहलुओं, खुशी, शतक की टाइमिंग, आदि सहित कई बातों में देख सकते हैं. बहरहाल, कोहली के इस शतक ने टेस्ट सीरीज के बाद बुरी तरह भड़के पूर्व दिग्गजों के मन को जरूर गदगद कर दिया है. आप देखिए कैसे बात एकदम दो सौ फीसद सही है. शतक के बाद कोहली की प्रतिक्रिया ने सबकुछ कह दिया.

इरफान पठान ने शतक पूरा करने के बाद कोहली की आक्रामकता को डिकोड किया है. पूर्व ऑलराउंडर ने बताया कि कोहली इतना एग्रेशन क्यों दिखा रहे.

कैफ ने इस पारी को युवाओं के लिए एक सबक करार दिया है, जो अपनी पारी के आखिर में संघर्ष करते हैं.

हर्षा भोगले ने एकदम करोड़ों की बात बोल दी...

पुराना क्रिकेट मुहावरा है, लेकिन चोपड़ा का यह कथन फैंस को बताने के लिए काफी है कि अभी कोहली की क्लास खत्म नहीं हुई है

वसीम जाफर का यह शेर कोहली के बारे में बहुत कहने और बताने के लिए काफी है

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Virat Kohli, India, South Africa, India Vs South Africa 2025 India, India Vs South Africa 11/30/2025 Insa11302025259043, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now