Ind vs Rsa 1st ODI: 'मेरे शरीर के घाव न गिन...', जाफर की शायरी, तो बाकी दिग्गज भी हुए कोहली पर फिदा

पूर्व कप्तान विराट कोहली ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ रविवार को रांची के जेएससीए स्टेडियम में करियर का जो 52वां शतक जड़ा, वह बहुत कुछ कह गया. पूर्व दिग्गजों और फैंस को कोहली के इस शतक में कुछ अलग दिखाई पड़ा. और इसमें दो राय भी नहीं है. इसे आप शतक के बाद जश्न, उनके रिकॉर्डों के पहलुओं, खुशी, शतक की टाइमिंग, आदि सहित कई बातों में देख सकते हैं. बहरहाल, कोहली के इस शतक ने टेस्ट सीरीज के बाद बुरी तरह भड़के पूर्व दिग्गजों के मन को जरूर गदगद कर दिया है. आप देखिए कैसे बात एकदम दो सौ फीसद सही है. शतक के बाद कोहली की प्रतिक्रिया ने सबकुछ कह दिया.

Celebration of Virat Kohli showed what this 💯 meant for him👏 — Irfan Pathan (@IrfanPathan) November 30, 2025

इरफान पठान ने शतक पूरा करने के बाद कोहली की आक्रामकता को डिकोड किया है. पूर्व ऑलराउंडर ने बताया कि कोहली इतना एग्रेशन क्यों दिखा रहे.

Virat Kohli's aggression in this innings had a lot to do with the field placement. His message was clear: “You can't dictate terms with your field.”

That intent, that statement 👌 — Irfan Pathan (@IrfanPathan) November 30, 2025

कैफ ने इस पारी को युवाओं के लिए एक सबक करार दिया है, जो अपनी पारी के आखिर में संघर्ष करते हैं.

Virat kohli shows old is still good. Shower of sixes to set tempo, holding on as wickets fell and all out aggression after reaching 100. Master class in pacing the ODI innings, lesson for youngsters who struggled towards the end. — Mohammad Kaif (@MohammadKaif) November 30, 2025

हर्षा भोगले ने एकदम करोड़ों की बात बोल दी...

पुराना क्रिकेट मुहावरा है, लेकिन चोपड़ा का यह कथन फैंस को बताने के लिए काफी है कि अभी कोहली की क्लास खत्म नहीं हुई है

वसीम जाफर का यह शेर कोहली के बारे में बहुत कहने और बताने के लिए काफी है