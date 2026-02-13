IND vs PAK: पाकिस्तान के खिलाफ इन भारतीय धुरंधरों ने बनाए हैं सबसे अधिक रन, टॉप पर इस दिग्गज का जलवा

IND vs PAK, T20 World Cup: भारत और पाकिस्तान के बीच कोलंबो में 15 फरवरी को बहुप्रतीक्षित मुकाबला होना है. दोनों पिछली बार एशिया कप के फाइनल में आमने-सामने थे और उस दौरान तिलक वर्मा भारतीय जीत के नायक रहे थे. तिलक इस बार भी हैं. ऐसे में फैंस को उनसे एक बार फिर बड़ी पारी की उम्मीद होगी. इसके अलावा अभिषेक शर्मा शानदार फॉर्म में है. कप्तान सूर्यकुमार यादव का बल्ला आग उगल रहा है. ईशान किशन तूफानी पारी खेल रहे हैं. इन्हीं बल्लेबाजों पर रविवार को जिम्मेदारी होगी कि वह पाकिस्तानी गेंदबाजी आक्रमण को ध्वस्त करें. सबसे अहम सवाल पाकिस्तानी मिस्ट्री स्पिनर उस्मान तारिक को लेकर है. लेकिन भारतीय मैनेजमेंट ने होमवर्क जरूर किया होगा. उम्मीद की जा सकती है कि मैच डे पर भारतीय बल्लेबाज उन्हें क्रिकेट का पाठ जरूर पढ़ाएं. वहीं बात अगर पाकिस्तान के खिलाफ क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज की करें तो इसमें टॉप पर किंग कोहली है.
इन भारतीय धुरंधरों का है जलवा
विराट कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ 11 मैच खेले हैं और उन्होंने 70.28 की औसत से 492 रन बनाए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 5 अर्द्धशतक भी आए हैं. मेलबर्न में पाकिस्तान के खिलाफ उनकी 82 रनों की नाबाद पारी शायद ही कोई भारतीय फैन भूला हो. इसके बाद लिस्ट में युवराज सिंह हैं. युवराज ने 8 मैचों में 155 रन बनाए हैं. जबकि गौतम गंभीर इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं.
|पाकिस्तान के खिलाफ सर्वाधिक T20I रन बनाने वाले भारतीय
|खिलाड़ी का नाम
|मैच
|रन
|100/50
|विराट कोहली
|11
|492
|0/5
|युवराज सिंह
|8
|155
|0/1
|गौतम गंभीर
|5
|139
|0/1
|तिलक वर्मा
|3
|130
|0/1
|रोहित शर्मा
|12
|127
|-
