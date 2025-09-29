विज्ञापन
IND vs PAK- Final: पाकिस्तान के खिलाफ जीत के लिए क्या था गेम प्लान ? सूर्यकुमार यादव ने बताया

Suryakumar Yadav Interview on NDTV: भारतीय कप्तान ने इंटरव्यू में कहा. "मैच को लेकर काफी दवाब था. मैं झूठ नहीं बोलूंगा. मैं ईमानदारी से कहूं तो मुझे लगता है कि  बहुत प्रेशर था..

Read Time: 3 mins
Suryakumar Yadav on Asia Cup Final 2025: सूर्यकुमार कप्तान का बड़ा ऐलान

  • भारत ने एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान को पांच विकेट से हराकर नौवीं बार खिताब जीता.
  • सूर्यकुमार यादव ने बताया कि फाइनल मैच उनके करियर का सबसे मुश्किल और दबाव भरा मुकाबला था.
  • उन्होंने कहा कि गेंदबाजों की बेहतरीन गेंदबाजी ने मैच में अहम भूमिका निभाई और जीत दिलाई.
Suryakumar Yadav on IND vs PAK Final Match: भारत ने एशिया कप मके फाइनल में पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर इतिहास रच दिया फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को हराकर 9वीं बार खिताब अपने नाम करने में सफलता हासिल की. भारत की जीत के बाद सूर्यकुमार यादव ने पहला इंटरव्यू NDTV को दिया. सूर्या ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच को लेकर बात की और बताया कि इस मैच को लेकर उन्होंने क्या गेम प्लान बनाया था. सूर्या ने बताया कि यह मैच उनके करियर का सबसे मुश्किल मैच में से एक था. 

भारतीय कप्तान ने इंटरव्यू में कहा. "मैच को लेकर काफी दवाब था. मैं झूठ नहीं बोलूंगा. मैं ईमानदारी से कहूं तो मुझे लगता है कि  बहुत प्रेशर था. जब आप देखते हो अपने लड़कों को प्रेशर में अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए तो आपको खुशी होती है. गेम काफी दवाब वाला था. गेम ऊपर नीचे चल रहा था. मेरे हिसाब से अगर उस टाइम मैंने कोई हार्ट रेट मॉनिटर पहना होता तो आराम से 150 प्लस हो होती ही."  (Suryakumar Yadav explained.

"टेंस मोमेंट" में क्या था गेम प्लान

सूर्या ने कहा कि, "देखिए मेरे हिसाब से मुझे ऐसा फील होता है कि बल्लेबाज तो टूर्नामेंट में रन बनाते ही हैं लेकिन गेंदबाज आपको टूर्नामेंट जीता कर देते हैं. मेरे आंखों में हमेशा से एक चीज रही है, जब भी मैं क्रिकेट देखते रहा हूं, या रोहित भाई के अंडर खेला हूं, बॉलर्स आपको टूर्नामेंट जीता कर देते हैं. आज भी वहीं परिस्थिति थी. 114 पर पाकिस्तान का एक विकेट गिरा था. वहां से हमने 7 से 8 ओवर में उन्हें ऑल आउट कर दिया". (Suryakumar Yadav explained, game plan for victory against Pakistan)

सूर्या ने आगे कहा, "मैंने उनको सिर्फ यही कहा कि आप सभी ऐसी परिस्थिति में रह चुके हो. इंडिया के लिए भी, आपने काफी फाइनल खेला है. अपने-अपने राज्यों के लिए भी. फ्रेंचाइजी के लिए भी और भारत के लिए भी.  आपने कहीं न कहीं फाइनल खेला है. तो तुम लोगों को पता है कि गेम को खींचना कैसे है. अच्छी बॉलिंग, अच्छी बॉडी लेंग्वेज,अच्छी एनर्जी और आपको रिलैक्स रहना है. आप दवाब वाले मैच में जितना रिलैक्स रहते हो आप खुल कर अच्छा परफॉर्मेंस कर पाते हो". 

भारतीय कप्तान ने अपनी बात आगे ले जाते हुए कहा, "देखिए गेंदबाजों ने जो 6 से 8 ओवर डाले हैं उसने मैच को बदलने का काम किया है. शिवम, तिलक, कुलदीप और वरुण. उनकी गेंदबाजों ने मैच को बदल कर रख दिया. हालांकि बाद में हमारी बैटिंग शुरुआत में मुश्किल में थी लेकिन आखिर में हमने बाजी मारी. बडे़ मैच में आप चाहते हैं कि ऐसा ही हो और कोई खिलाड़ी आपको मैच निकाल कर दें. तिलक वर्मा ने ऐसा ही किया". 

एशिया कप विजेता कप्तान ने ये भी कहा कि, "देखिए जैसे संजू ने प्रेशर में अच्छी बल्लेबाजी, फिर आप देखिए तिलक ने और शिवम ने. रिंकू ने भी चौका लगाकर भारत को जीत दिला दी. ये चीजें करके आप आगे 10 साल तक खिलाड़ियों को आगे के लिए तैयार कर सकते हैं."

Suryakumar Ashok Yadav, India, Pakistan, Asia Cup 2025, Cricket
