Asia Cup 2025 IND vs PAK: सभी टीमों का दिल ऐसे जीत रहे हैं शुभमन गिल

Shubman Gill IND vs PAK Asia Cup 2025: प्रेक्टिस इतनी होनी चाहिए कि वह मसाला मेमोरी बन जाए और जब गेंद आए तो बॉडी रिएक्ट करे और माइंड को सोचने की जरूरत नहीं पड़े.

Shubman Gill IND vs PAK Asia Cup 2025: हॉन्ग कोंग की टीम से प्रैक्टिस के दौरान मिलते वक्त शुभमन गिल ने खोले अपनी बल्लेबाजी के राज. 'सोचो मत, बॉडी को काम करने दो!' गिल हांगकांग के खिलाड़ियों को समझाते हुए कह रहे थे की काफ़ी प्रैक्टिस काफी करने की जरूरत है. प्रेक्टिस इतनी होनी चाहिए कि वह मसाला मेमोरी बन जाए और जब गेंद आए तो बॉडी रिएक्ट करे और माइंड को सोचने की जरूरत नहीं पड़े. उनके मुताबिक बॉडी को गेंद के हिसाब से रिएक्ट करना चाहिये. उनका कहना है कि जितना आप प्रैक्टिस करोगी बॉडी उसी तरह से रिएक्ट करेगी. ज्यादा सोचने पर बल्लेबाजी या गेम खराब हो सकता है.

सभी टीमें गिल से मिलने को बेताब

गिल एशिया कप के दौरान सभी टीमों से मिल रहे हैं जो भी उनसे मदद मांगने को आता है वह बेहिचक बल्लेबाजी का तरीका बताते हैं.  सभी खिलाड़ी उनसे मिलना चाहते हैं. और उनके लोकप्रियता तमाम देशों में लगातार बढ़ती ही जा रही है.

यशस्वी भवः का आशीर्वाद

भारत-पाकिस्तान मैच से एक दिन पहले अभिषेक शर्मा के पिता राजकुमार शर्मा भी उनसे मिलने आए. अर्शदीप अभिषेक और शुभमन गिल ने उनके पाँव छूकर मैच और टूर्नामेंट के लिए आशीर्वाद लि. 

सुपर डाइवर गिल

यही नहीं वह प्रैक्टिस के दौरान रिंकू सिंह के साथ ड्राइव करते हुए भी देखे गए और डाइव करते वक्त वो रिंकू  सिंह की जमकर तारीफ भी करते नजर आए. खुद भी गिल भी कमाल की डाइव लगाकर कैच की प्रैक्टिस करते देखे गए.

