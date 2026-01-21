IND vs NZ, T20I: गौतम गंभीर के सामने हैं ये 5 बड़े सवाल, सूर्यकुमार यादव के साथ मिलकर निकालना होगा इसका हल

IND vs NZ, T20I: पिछले कुछ समय से रन बनाने के लिए जूझ रहे कप्तान सूर्यकुमार यादव न्यूजीलैंड के खिलाफ बुधवार से यहां शुरू होने वाली पांच मैचों की टी20 सीरीज से फॉर्म में वापसी करने के लिए बेताब होंगे जिसमें भारत की नजर वनडे सीरीज में मिली हार का बदला चुकता करके अगले महीने घरेलू धरती पर होने वाले टी20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी तैयारियों को पुख्ता अंजाम देने पर होगी.

सूर्यकुमार ने 2024 में टी20 टीम की कप्तानी संभाली थी जिसके बाद भारत का प्रदर्शन अच्छा रहा है और उसकी जीत का प्रतिशत 72 प्रतिशत से अधिक रहा है. इससे कप्तान के बल्लेबाजी में निराशाजनक प्रदर्शन पर ज्यादा गौर नहीं किया गया लेकिन अब ऐसा नहीं है. पिछले दो वर्षों में भारतीय टी20 टीम स्वचालित मोड पर रही है, जिसमें उसे इक्का-दुक्का हार का ही सामना करना पड़ा. आईपीएल के कारण उसके पास ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपनी भूमिकाओं को अच्छी तरह से जानते हैं.

लेकिन इन सबके बाद भी यह एक ऐसी सीरीज होगी जो टी-20 वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिए अहम होगी. ऐसे में टीम के कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्यकुमार यादव उन्हीं खिलाड़ियों को ज्यादा से ज्यादा मौका देना चाहेंगे जो टी-2- वर्ल्ड कप में भी खेलेंगे. ऐसे में गंभीर के सामने 5 ऐसे सवाल है जिसका जवाब इस सीरीज में उन्हें देना होगा.

ईशान किशन ओपनिंग या तीसरे नंबर पर खेलेंगे ?

भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कहा है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टी20 में ईशान किशन प्लेइंग इलेवन का हिस्सा होंगे और वह तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करेंगे। सूर्यकुमार के बयान के बाद ईशान किशन की लगभग 26 महीने बाद भारतीय टीम में वापसी पक्की मानी जा रही है. यानी ईशान किशन नंबर 3 पर खेलते नजर आएंगे.

अभिषेक शर्मा के साथ ओपनिंग में कौन?

यदि ईशान इलेवन का हिस्सा हैं और उन्हें नंबर 3 पर मौका मिलता है तो ओपनिंग के लिए अभिषेक शर्मा के साथ संजू सैमसन उतर सकते हैं. संजू के लिए यह सीरीज काफी अहम होने वाली है.

श्रेयस अय्यर का क्या होगा?

वहीं, अब सवाल उठता है कि श्रेयस अय्यर जिन्हें तिलक वर्मा की जगह टीम में शामिल किया गया है क्या उन्हें इलेवन में मौका मिलेगा. अय्यर किस क्रम पर बल्लेबाज़ी करेंगे, यह अभी पक्का नहीं है. ऐसे में गौतम गंभीर की रणनीति को देखते हुए, वह कप्तान सूर्यकुमार यादव की फॉर्म और मैच की स्थिति के नंबर 4 पर बैटिंग के लिए आ सकते हैं.

रिंकू सिंह को मिलेगा मौका?

इसके अलावा सबसे बड़ा सवाल है कि क्या रिंकू सिंह को मौका मिलेगा. रिंकू आख़िरी बार वह एशिया कप 2025 के फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ खेले थे. इसके बाद से उन्हें टीम में मौका नहीं मिला है. इस बार उन्हें टीम में शामिल किया गया है. रिंकू टी-20 वर्ल्ड कप की टीम में भी शामिल हैं. ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या गंभीर रिंकू को बैक-अप बल्लेबाज़ के तौर पर ही टीम में रखेंगे या उन्हें इलेवन का हिस्सा बनाया जाएगा.

अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा और जसप्रीत बुमराह में से किन दो गेंदबाजों को मिलेगा मौका?

अब गंभीर के सामने एक ओर सवाल है. टीम में तीन तेज गेंदबाज हैं. ऐसे में क्या गंभीर तीनों खिलाड़ियों को मौका देंगे. या फिर किसी एक को बारी-बारी से इस्तेमाल करेंगे. क्योंकि टीम के पास हार्दिक पंड्या हैं जो गेंदबाजी में भी कमाल कर सकते हैं. ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि गंभीर, अर्शदीप सिंह, बुमराह और हार्षित राणा में से किन दो को इलेवन में मौका देते हैं.

टी-20 सीरीज के लिए भारतीय टीम

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), इशान किशन, श्रेयस अय्यर, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, रिंकू सिंह, अर्शदीप सिंह, रवि बिश्नोई, हर्षित राणा