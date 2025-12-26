इस दिन होगा भारतीय वनडे टीम का ऐलान, तैयार रहें, सेलेक्टरों का फोकस गिल और अय्यर पर

न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 विश्व कप से ठीक पहले खेले जाने वाली पांच टी20 मैचों की सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान पहले से ही हो चुका है. मेगा इवेंट और सीरीज के लिए एक ही टीम को बरकरार रखा गया है, लेकिन उससे पहले तीन वनडे मैचों की सीरीज भी खेली जाएगी. यह सीरीज 11 जनवरी से शुरू होगी और इसके बाद टी20 सीरीज का आयोजन होगा. भारतीय टीम का ऐलान जनवरी के शुरुआती हफ्ते में होगा. और चयन समिति के सभी सदस्यीय चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर, शिव सुंदर दास, अजय रात्रा, आरपी सिंह और प्रज्ञान ओझा ऑनलाइन मीटिंग में हिस्सा लेंगे. इसी के बाद टीम का ऐलान किया जाएगा. रिपोर्ट के अनुसार भारतीय टीम का ऐलान 3 या 4 जनवरी को करेगा.

सेलेक्टरों का फोकस इन दो सितारों पर

चयन समिति का पूरा फोकस हाल ही में टी20 विश्व कप टीम से दूर रखे गए शुभमन गिल और उनके नायब मतलब उप-कप्तान श्रेयस अय्यर पर होने जा रहा है. ये दोनों ही बड़े स्टार खिलाड़ी चोट के कारण दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पिछली सीरीज में नहीं खेल के थे. गिल पूरी तरह चोट से उबर चुके हैं और उन्हें हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी के दौरान मोहाली के पीसीए स्टेडियम में ट्रेनिंग करते देखा गया. निश्चित तौर पर कप्तान गिल ही होने जा रहे हैं.

अय्यर की रिकवरी अभी साफ नहीं

जहां तक अय्यर का सवाल है, तो उनकी रिकवरी को लेकर संदेह बना हुआ है. उन्होंने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में बीसीसीआई को रिपोर्ट कर दिया है. और अय्यर वहां नेट सेशन में हिस्सा ले रहे हैं. हालांकि, यह अभी साफ नहीं है कि अय्यर कितने फिट या मैच फिट हैं? या उन्होंने यो-यो टेस्ट पास किया है या नहीं और मेडिकल टीम ने उन्हें फिटनेस सर्टिफिकेट दे दिया है या नहीं? इसके बारे में स्थिति अगले कुछ दिनों के भीतर ही साफ होगी.

सीरीज का शेड्यूल

मैच तारीख जगह

पहला वनडे 11 जनवरी वडोदरा

दूसरा वनडे 14 जनवरी राजकोट

तीसरा वनडे 18 जनवरी इंदौर