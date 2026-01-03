IND vs NZ ODI Series: हार्दिक पांड्या को क्यों नहीं मिली वनडे टीम में जगह? BCCI ने बताया ये कारण

Why Hardik Pandya not in Squad vs New Zealand: भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाली तीन वनडे मैचों की सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया है. भारतीय टीम में मोहम्मद सिराज की लंबे समय बाद वापसी हुई है. जबकि मोहम्मद शमी एक बार फिर जगह बनाने से चूक गए हैं. संभावनाएं थी कि ईशान किशन को टीम में जगह मिलेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है. वहीं ऋषभ पंत को लेकर सबसे अधिक चर्चा थी और उन्हें टीम में जगह मिली है. यह पहले से तय था कि जसप्रीत बुमराह को वर्कलोड के चलते इस सीरीज में जगह नहीं मिलेगी. इसके बाद इस लिस्ट में हार्दिक पांड्या का भी नाम शामिल हुआ है. वहीं शानिवार को बीसीसीआई ने बताया है कि आखिर क्यों हार्दिक को टीम में मौका नहीं मिला है.

बीसीसीआई ने टीम ऐलान के लिए जारी प्रेस रिलीज में बताया है कि क्यों हार्दिक को जगह नहीं मिली है. हार्दिक पांड्या को बीसीसीआई ने बताया,"हार्दिक पांड्या को बीसीसीआई सीओई ने एक मैच में 10 ओवर गेंदबाजी करने की मंजूरी नहीं दी है और आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप को ध्यान में रखते हुए उनके कार्यभार का प्रबंधन किया जा रहा है."

𝗡𝗢𝗧𝗘:



Shreyas Iyer's availability is subject to fitness clearance from BCCI COE.



Hardik Pandya has not been cleared by the BCCI COE to bowl 10 overs in a match, and considering the ICC Men's T20 World Cup to follow, his workload is being managed.#TeamIndia | #INDvNZ — BCCI (@BCCI) January 3, 2026

वहीं श्रेयस अय्यर, जिन्हें ऑस्ट्रेलियाई दौरे के दौरान चोट लगी थी, वह टीम में वापसी कर रहे हैं. हालांकि, उनकी श्रेयस अय्यर की उपलब्धता बीसीसीआई सीओई से फिटनेस मंजूरी के अधीन है. अगर वह अनफिट रहे तो वह टीम में जगह नहीं बना पाएंगे.

वहीं इस टीम में मोहम्मद सिराज को जगह दी गई है. बुमराह को आराम दिए जाने पर सिराज तेज गेंदबाजी आक्रमण की अगुवाई करते दिख सकते हैं. सबसे अधिक चर्चा थी कि न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए मोहम्मद शमी की टीम में वापसी होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है.

बता दें, सीरीज का पहला मुकाबला 11 जनवरी को खेला जाना है. जबकि 14 जनवरी को दूसरा मैच होगा. वहीं 18 जनवरी को सीरीज का आखिरी मैच खेला जाएगा.

भारत की वनडे टीम: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (उपकप्तान)*, वाशिंगटन सुंदर, रवींद्र जड़ेजा, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह, यशस्वी जयसवाल.

