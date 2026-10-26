वैभव सूर्यवंशी साथ खास तैयारी, गुरु गंभीर ने दी सलाह, संजू सैमसन के साथ ओपनिंग पर बनाई रणनीति

ईशान किशन के फिट नहीं होन के कारण तीसरे टी-20 में वैभव सूर्यवंशी के खेलने के आसार फिर से बढ़ गए हैं. दूसरे मैच में ईशान के चोटिल होने के कारण वैभव को इलेवन में शामिल किया गया था लेकिन उनके बैटिंग ऑर्डर में बदलाव करते हुए नंबर 3 पर बल्लेबाजी कराई गई थी. नए बल्लेबाजी क्रम पर वैभव फ्लॉप हो गए थे और केवल 4 रन बनाकर आउट हुए. जिसके बाद उनकी बल्लेबाजी क्रम में हुए बदलाव को लेकर काफी सवाल खड़े हुए.

अब जब यह उम्मीद जताई जा रही है कि तीसरे टी-20 में वैभव का खेलना निश्चित है तो एक बार फिर बल्लेबाजी क्रम को लेकर बात हो रही है. देखना दिलचस्प होगा कि तीसरे टी-20 में वैभव ओपनिंग में वापस लौटते हैं या फिर नंबर 3 पर बैटिंग करेंगे.

गंभीर ने संजू और वैभव दोनों से की बात, दिया गुरु मंत्र

बीसीसीआई ने एक तस्वीर शेयर की है जिसमें गौतम गंभीर वैभव सूर्यवंशी और संजू सैमसन ने बात करते हुए नजर आए हैं. गंभीर वैभव को सलाह भी देते दिखे हैं. तस्वीर जो सामने आई है कि वह प्रैक्टिस सेशन की है जिसमें कोच गौतम की बातों को वैभव और संजू गंभीर से सुनते दिख रहे हैं. तीसरे टी-20 से पहले गुरु गंभीर की सलाह को मानकर दोनों बल्लेबाज की बल्लेबाजी कैसी रहेगी, यह देखना काफी दिलचस्प रहेगा.

पावरप्ले का सबसे बड़ा हथियार है 'बेबी बॉस'

दूसरे टी-20 में वैभव सूर्यवंशी को नंबर 3 पर बैटिंग कराने का फैसला कई प्रशंसकों को रास नहीं आया है जिसके कारण गुरु गंभीर की आलोचना भी हुई है , लेकिन अब तीसरे टी-20 में फैन्स को उम्मीद है कि वैभव, अभिषेक शर्मा के साथ ओपनिंग करेंगे. बता दें कि वैभव सूर्यवंशी की पहचान पावरप्ले में गेंदबाजों पर अटैक करने की है, वैभव नई गेंद के खिलाफ अपना स्वाभाविक खेल सकने में माहिर हैं.

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भारतीय टी20 टीम: संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा (उप-कप्तान), श्रेयस अय्यर (कप्तान), शिवम दुबे, अक्षर पटेल, नमन धीर, नीतीश कुमार रेड्डी, भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह, मयंक यादव, प्रिंस यादव, वैभव सूर्यवंशी, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव और कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर)

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