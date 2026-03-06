IND vs NZ Final: फाइनल से पहले ही सरेंडर या माइंडगेम? ऑल-राउंडर ग्लेन फिलिप्स बोले- भारत के खिलाफ मैच ही बड़ी उपलब्धि

Glenn Phillips Big Statement Before India vs New Zealand Final: अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत-न्यूजीलैंड के बीच टी20 वर्ल्ड 2026 का फाइनल मुकाबला खेला जाना है. डिफेंडिंग चैंपियन टीम इंडिया की कोशिश सारे पुराने मिथक तोड़ते हुए इस बार खिताब अपने नाम करने पर होगी. आज तक कोई टीम अपने घर पर टी20 वर्ल्ड कप नहीं जीत पाई है, कोई टीम क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में तीन बार चैंपियन नहीं है, कोई अपने घर पर टाइटल नहीं जीता है और अहमदाबाद में जब दोनों देश भिड़ेंगे तो सूर्यकुमार यादव एंड कंपनी की कोशिश इतिहास बदलने की होगी. रिकॉर्ड बुक को नए सिरे से लिखने की होगी. वहीं इस मुकाबले से पहले न्यूजीलैंड के खेले से माइंड गेम भी शुरू हो गया है. कीवी ऑलराउंडर ने कहा है कि भारत जैसी क्रिकेट महाशक्ति के साथ मुकाबला करना ही उनके देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है.

ऑलराउंडर ग्लेन फिलिप्स ने कहा कि रविवार को होने वाले टी20 विश्व कप फाइनल से पहले कहा कि भारत जैसी क्रिकेट महाशक्ति के साथ मुकाबला करना ही उनके देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है. फिलिप्स ने दोनों टीमों के बीच अंतर दर्शाने के लिए यह बात कही क्योंकि उनके देश की आबादी 50 लाख से थोड़ी ज्यादा है जबकि भारत की जनसंख्या 1.4 अरब से अधिक है. भारत के पास प्रतिभा का विशाल भंडार है और देश आसानी से इतनी मजबूत कई टीमें बना सकता है.

फिलिप्स ने नरेंद्र मोदी स्टेडिमय में न्यूजीलैंड के ट्रेनिंग सत्र के दौरान कहा,"निश्चित रूप से हमारे पास चुनने के लिए कम लोग हैं इसलिए हमारा 'हाई परफॉरमेंस' कार्यक्रम बहुत ही विशेष और हमारी आबादी के अनुसार है."

समझने के लिए न्यूजीलैंड की आबादी लगभग 5.36 मिलियन (53.6 लाख) है जो अकेले अहमदाबाद शहर की आबादी से लगभग चार मिलियन कम है. अहमदाबाद की अनुमानित आबादी लगभग 9.3 मिलियन है. फिलिप्स का यह बयान भारत के ऊपर थोड़ा मानसिक दबाव डालने वाला भी माना जा सकता है क्योंकि भारतीय टीम एक अरब से अधिक प्रशंसकों की उम्मीदों के साथ फाइनल खेलेगी.

उन्होंने कहा,"भारत से निकलने वाली प्रतिभा असाधारण है. शायद वे तीन टीमें बना सकते हैं जो विश्व कप में समान रूप से मुकाबला कर सकती हैं." फिलिप्स ने कहा,"लेकिन हमारी इतनी छोटी आबादी वाले देश के लिए दुनिया की बड़ी टीमों के खिलाफ मुकाबला करना ही शानदार है."

