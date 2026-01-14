IND vs NZ 2nd ODI: इन बदलाव के साथ राजकोट में उतरेंगी दोनों टीमें! जानें किन खिलाड़ियों का कटेगा पत्ता, किनको मिलेगा मौका

IND vs NZ 2nd ODI: भारत और न्यूजीलैंड के बीच सीरीज का दूसरा वनडे मैच राजकोट में खेला जाएगा. भारतीय टीम ने पहला वनडे मैच 4 विकेट से जीत लिया था. भारत की जीत में विराट कोहली ने शानदार 93 रन की पारी खेली थी. आज अब राजकोट में भी सबकी नजर कोहली और रोहित पर होगी. इसके अलावा भारत की इलेवन क्या होगी, इसपर भी सबकी नजर रहेगी. दरअसल, वाशिंगटन सुंदर के चोटिल होने के बाद टीम में आयुष बडोनी को शामिल किया गया है जिसको लेकर काफी बवाल मचा हुआ है. ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या बडोनी को वनडे में डेब्यू करने का मौका मिलेगा.

वाशिंगटन सुंदर की जगह किसे मिलेगा मौका?

बता दें कि राजकोट की पिच बल्लेबाजों को मदद करती है जिससे उम्मीद है कि आजके मैच के लिए भारत की प्लेइंग इलेवन में बडोनी को मौका मिले, हालांकि टीम में नीतीश कुमार रेड्डी और ध्रुव जुरेल भी अपनी पारी का इंतजार कर रहे हैं. ऐसे में अब ये देखना होगा कि टीम मैनेजमेंट किस खिलाड़ी के साथ इलेवन में जाता है.

क्या अर्शदीप को मिलेगा मौका?

इसके अलावा भारतीय इलेवन में अर्शदीप सिंह को मिलेगा मौका या नहीं, यह भी आज देखने वाली बात होगी. क्योंकि पहले वनडे में अर्शदीप को न खेलने को लेकर काफी आलोचना हुई थी, हालांकि प्रसिद्ध कृष्णा ने दो विकेट लिए थे. ऐसे में आज के मैच में यह भी देखने वाली बात होगी.

भारत की संभावित प्लेइंग XI: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), नीतीश कुमार रेड्डी / आयुष बडोनी, रवींद्र जडेजा, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज

इसके अलावा बड़ौदा में न्यूज़ीलैंड कुछ रन से पीछे रह गई थी और अब उन्हें अपने बल्लेबाजों से उम्मीद होगी कि वे अच्छी शुरुआत को बड़े स्कोर में बदलें और बीच के ओवरों में थोड़ा बेहतर खेलें. बॉलिंग की बात करें तो काइल जैमीसन अटैक के लीडर हैं, लेकिन उन्हें क्रिस्टियन क्लार्क, ज़ैकरी फाउल्क्स और दूसरे गेंदबाजों से भी सपोर्ट की ज़रूरत होगी.

न्यूजीलैंड की संभावित प्लेइंग XI: डेवोन कॉन्वे, हेनरी निकोल्स, विल यंग, डेरिल मिचेल, मिचेल हे (व‍िकेटकीपर), ग्लेन फिलिप्स, माइकल ब्रेसवेल (कप्तान), क्रिस्टियन क्लार्क, काइल जेमिसन, जैक फोक्स, आदित्य अशोक / जेडन लेनोक्स