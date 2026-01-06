'यह गलती बिल्कुल मत करना', न्यूजीलैंड कप्तान ब्रेसवेल ने कोहली, रोहित को लेकर दी अपनी टीम को चेतावनी

India vs New Zealand: एक छोटे से ब्रेक के बाद अब करोड़ों भारतीय फैंस का पूरा ध्यान न्यूजीलैंड के खिलाफ शुरू होने वाली तीन वनडे मैचों की सीरीज पर होगा. सीरीज (IND vs NZ ODI Series) से पहले बयानबाजी शुरू हो गई है. और कीवी कप्तान माइकल ब्रेसवेल ने अपनी टीम को वॉर्निंग देते हुए कहा है कोहली (Virat Kohli) और रोहित (Rohit Sharma) को कमतर आंकना बेवकूफाना बात होगी. वहीं, ब्रेसवेल ने इन दोनों के साल 2027 विश्व कप में खेलने का भी समर्थन किया है. ये दोनों ही पूर्व कप्तान फिलहाल एक ही फॉर्मेट में खेलते हैं. ऐसे में जब भी ये ब्रेक के बाद वापसी करते हैं, तो एक बड़ा वर्ग इन्हें लेकर सवाल उठाता है.

ब्रेसवेल ने भारत के लिए रवानगी से पहले कहा, 'मैं रोहित और कोहली दोनों को विश्व कप में खेलता देखना पसंद करूंगा. वे वास्तव में बहुत ही शानदार क्रिकेट खेल रहे हैं. ऐसे में उन्हें रोकने का कोई कारण नहीं है.' उन्होंने कहा, 'दोनों ही स्टार खूबसूरत बल्लेबाजी कर रहे हैं. उनके रिकॉर्ड खुद-ब-खुद बोलते हैं. दोनों ही भारत की कुछ महान टीमों का हिस्सा रहे हैं और इन्होंने बल्ले से आगे रहकर टीम का नेतृ्त्व किया है. एक बात निश्चित है कि अगर आप इन्हें कम करके आंकेंगे, तो आप बेवकूफी करेंगे'

Mumbai, Maharashtra: NZC (New Zealand Cricket), in partnership with TCM Sports, hosted a New Zealand Cricket Golf Day at the Willingdon Sports Club in Mumbai



New Zealand cricketer Michael Bracewell says, "Yeah, it's great to be here in India. It's nice to get accustomed to the… pic.twitter.com/Hbs0Zzwt1a — IANS (@ians_india) January 6, 2026

वहीं, ब्रेसवेल ने कहा, 'सेंटर जैसे खिलाड़ी की जगह लेना बहुत ही मुश्किल बात है, लेकिन बाकी खिलाड़ियों को उनके जैसी भूमिका निभाने की जरूरत पड़ेगी. आप कभी भी उनके जैसे खिलाड़ी को नहीं बदल सकते. लेकिन अगर कोई थोड़ा बहुत ही योगदान देता है, तो हम सभी मिलाकर एक साथ काम कर सकते हैं. और इससे हम बड़े लक्ष्य हासिल कर सकते हैं.' वहीं, अब जब टी20 विश्व कप नजदीक है, तो वनडे सीरीज में भी इसके संदर्भ की कमी नहीं है.'

कीवी कप्तान ने कहा, 'आपको यहां वहीं होना पड़ता है, जहां आपके कदम होते हैं. आपको अपने सामने की बातों का ध्यान रखना होता है. वास्तव में भारत के खिलाफ हमारे लिए एक महत्वपूर्ण सीरीज है.' ब्रेसवेल बोले, 'वनडे क्रिकेट एक जुदा कौशल है. आपको लंबे समय तक बैटिंग करने के बाद फिर दबाव बनाना होता है. विश्व कप क दिशा में आगे बढ़ते हुए हमें यहां थोड़ा समय बिताना है. यही वजह है कि बतौर खिलाड़ी और टीम के रूप में भारत के हालात से अभ्यस्त होने के लिए यह सीरीज हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है.'

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

Q माइकल ब्रेसवेल ने कोहली और रोहित के बारे में क्या कहा? उन्होंने कहा कि कोहली और रोहित को कमतर आंकना बेवकूफी होगी और वे विश्व कप में खेलते रहें।

Q ब्रेसवेल ने भारत के लिए कौन से खिलाड़ियों की तारीफ की? उन्होंने कोहली और रोहित की शानदार बल्लेबाजी और टीम नेतृत्व की तारीफ की।

Q ब्रेसवेल के अनुसार टीम को किस तरह का योगदान देना होगा? टीम के अन्य खिलाड़ियों को बड़े खिलाड़ियों की भूमिका निभाने और मिलकर काम करने की जरूरत है।

Q वनडे सीरीज का कीवी टीम के लिए क्या महत्व है? यह सीरीज टीम को विश्व कप की तैयारी और भारत के हालात से अभ्यस्त होने में मदद करेगी।