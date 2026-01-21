विज्ञापन
India Playing XI, IND vs NZ: 'श्रेयर अय्यर' इरफान पठान ने नागपुर टी-20 के लिए चुनी भारतीय प्लेइंग XI

India Playing XI in 1st T20I: भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी-20 सीरीज का पहला मैच नागपुर में खेला जाने वाला है. इस मैच में भारत की इलेवन क्या होगी इसको लेकर इऱफान पठान ने रिएक्ट किया है.

India Playing XI by Irfan Pathan

Irfan Pathan picks India's playing XI : भारत के पूर्व दिग्गज इरफान पठान ने पहले टी-20 के  लिए भारत की प्लेइंग इलेवन का चुनाव किया है. इरफान ने ओपनर के तौर पर अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन का चुनाव किया है. इसके बाद नंबर 3 पर इरफान ने  सूर्यकुमार यादव को चुना है. वहीं, इरफान ने नंबर 5 पर  हार्दिक पंड्या को जगह दी है. इरफान पठान ने माना है कि पहले टी-20 में श्रेयस अय्यर को जगह नहीं मिलेगी. इसके अलावा पूर्व क्रिकेटर ने शिवम दुबे/रिंकू सिंह में से किसी एक को इलेवन में शामिल करने की वकालत की है. वहीं, अर्शदीप सिंह/कुलदीप यादव में से किसी एक को आजके मैच में मौका मिलेगा. इरफान ने अपनी प्लेइंग इलेवन में हर्षित राणा और अक्षर पटेल को शामिल करने की बात की है 

बता दें कि भारत और न्यूजीलैंड की टीम 5 मैचों की टी-20 सीरीज खेलेगी. वनडे सीरीज में हार के बाद भारतीय टीम टी-20 सीरीज को हर हाल में जीतना चाहेगी. भारत को वनडे सीरीज में न्यूजीलैंड ने 2-1 से हरा दिया था. 

इरफान पठान की प्लेइंग इलेवन

अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, इशान किशन, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, शिवम दुबे/रिंकू सिंह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह/कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती

भारत: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), इशान किशन, श्रेयस अय्यर, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, रिंकू सिंह, अर्शदीप सिंह, रवि बिश्नोई, हर्षित राणा

न्यूजीलैंड: मिचेल सैंटनर (कप्तान), डेवोन कॉनवे, बेवन जैकब्स, डैरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, टिम रॉबिन्सन, जिमी नीशम, ईश सोढ़ी, जैक फाउल्स, मार्क चैपमैन, माइकल ब्रैसवेल, रचिन रविंद्र, काइल जैमीसन, मैट हेनरी, जैकब डफी, क्रिस्टियन क्लार्क

