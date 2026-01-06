IND vs NZ 1st T20I: सूर्यकुमार यादव की फॉर्म को लेकर टेंशन बरकरार, ड्रेस रिहर्सल के पहले मैच में नहीं चमके कप्तान

- कप्तान सूर्या ने नागपुर में खेले गए पहले टी20 मैच में 22 गेंदों पर 32 रन बनाए और 145.45 का स्ट्राइक रेट दिखाया
- सूर्यकुमार ने पिछले 23 पारियों में 50 रन का आंकड़ा पार नहीं कर पाए.
- कप्तान ने टीम के प्रदर्शन को प्राथमिकता दी और व्यक्तिगत फॉर्म को लेकर चिंता न करने का बयान दिया
India vs New Zealand 1st T20I, Suryakumar Yadav: टी-20 वर्ल्ड कप का ड्रेस रिहर्सल शुरू हो चुका है. कप्तान सूर्यकुमार यादव से न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ पांच टी-20 मैचों की सीरीज़ के पहले मैच में उम्मीद तो जगी, लेकिन एक बार फिर वो अपने औसत और स्ट्राइक रेट से पीछे रह गए. नागपुर में उम्मीद की जा रही थी कि कप्तान सूर्या अपनी बैटिंग से मिसाल पेश करेंगे. आउट होने से पहले वो अपने पुराने टच में भी आते दिखे. लेकिन एक बार फिर SKY 22 गेंदों पर 32 रन ही बना सके, 145.45 के स्ट्राइक रेट के साथ.
100वें मैच में हिट नहीं तो फ़्लॉप भी नहीं
नागपुर में 36 साल के SKY ने अपना 138वां अंतर्राष्ट्रीय और 100वां अंतर्राष्ट्रीय टी-20 मैच खेला. हालांकि कप्तान ने मैच से पहले ये ज़रूर कहा कि उनके फॉर्म को लेकर फ़िक्र की बात नहीं. लेकिन फ़ैन्स और एक्सपर्ट्स को उनसे आस लगी रही. नागपुर में फ़ैन्स ने उनकी पारी का लुत्फ़ तो उठाया लेकिन उनके अपने ही बेस्ट से तुलना भी करते रहे.
सूर्यकुमार यादव का प्रदर्शन:
|टी-20
|रन
|4/6
|औसत
|स्ट्राइक रेट
|करियर में 100
|2820
|255/156
|35.3
|163
|नागपुर में आज
|32
|4/1
|32
|145
23 पारियों में 50 का आंकड़ा नहीं
सूर्यकुमार यादव ने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में 4 शतक और 21 अर्द्धशतकीय पारियां खेली हैं. पिछली दो दर्जन पारियों से उनकी अर्धशतकीय पारियों को लेकर इंतज़ार लंबा होता जा रहा है. सूर्यकुमार पिछली 23 पारियों में आंकड़ा 50 के पार नहीं कर पाये हैं.
पिछली 23 पारियों में उन्होंने 47 नॉट आउट और 39 नॉट आउट जैसी पारियां भी हैं. लेकिन 23 में से 17 बार उनका स्कोर 20 या उससे कम रहा है. मिस्टर 360 डिग्री की बैटिंग का करिश्मा जितनी जल्दी फिर से सामने आये, फ़ैन्स चैन की सांस लें.
कप्तान सूर्यकुमार ने नागपुर मैच से पहले कहा, “अगर ये सिंगल्स स्पोर्ट होता या फिर टेबल टेनिस या लॉन टेनिस खेलता तो इस बारे में शायद ज़्यादा सोचता. लेकिन ये टीम स्पोर्ट है जहां मेरी ज़िम्मेदारी टीम का प्रदर्शन है. जब तक टीम जीत रही है, मैं खुश हूं. मैं अपना निजी प्रदर्शन कर पाता हूं तो अच्छा है, नहीं तो कोई बात नहीं. ” लेकिन फ़ैन्स यकीनन उनसे ज़्यादा उम्मीद रखते हैं.
वर्ल्ड कप में इतिहास बनाने का मौक़ा!
वर्ल्ड कप में भारत (2007, 2024), इंग्लैंड (2010, 2022) और वेस्ट इंडीज़ (2012, 2016) ने 2-2 बार ख़िताब अपने नाम किये हैं. अगर कप्तान सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया टी-20 वर्ल्ड कप का ख़िताब जीतती है तो एमएस धोनी और रोहित शर्मा के बाद ये ख़िताब जीतने वाले वो तीसरे भारतीय कप्तान बन जाएंगे. यही नहीं भारत सबसे ज़्यादा तीन बार टी-20 वर्ल्ड कप ख़िताब जीतने वाला अकेला देश बन सकता है. घरेलू मैदान पर टी-20 वर्ल्ड कप का ख़िताब जीतने और डिफेंडिंग चैंपियन रहते हुए ये ख़िताब को जीतने का कारनामा भी पहली बार होगा.
