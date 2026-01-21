Ind vs Nz 1st T20I: अभिषेक बल्लेबाज हैं या सुनामी! इन 2 रिकॉर्डों से विश्व कप से पहले ही बॉलर दहशत में, पहले कोई नहीं कर सका

India vs New Zealand, 1st T20I: एक तरह से अगले महीने शुरू होने वाले टी20 विश्व कप (T20 World Cup 2026) की उल्टी गिनती शुरू हो गई है. और टीम इंडिया के लिहाज से मेगा इवेंट के 'ड्रेस रिहर्सल' के पहले टेस्ट में जहां कप्तान सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) फेल हो गए, लेकिन अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma) ने सुनामी सरीखी बल्लेबाजी से कीवी ही नहीं, बल्कि तमाम टीमों के बॉलरों को अभी से मैसेज भेज दिया कि अगर उन्हें रोकना है, तो वह अभी से उनके खिलाफ ठोस प्लानिंग बना लें. और इसके पीछे वजह न्यूजीलैंड के खिलाफ 35 गेंदों पर 5 चौकों और 8 छक्कों से खेली 84 रन की पारी ही नहीं, बल्कि ये दो दो बड़े कारनामे हैं, जो इस आतिशी बल्लेबाज ने साल 2024 में जुलाई में करियर का आगाज करने के बाद से अभी तक करीब 18 महीनों में कर डाले हैं.



ये स्ट्राइक-रेट नहीं सुनामी है!

यह 10 या 12 मैच नहीं, बल्कि पिछले 18 महीनों की कहानी है. और 18 महीने में 34 मैचों का पैमाना किसी भी बल्लेबाज की काबिलियत को टी-20 फॉर्मेट में बयां करने के लिए कोई छोटा पैमाना नहीं है. और समय अवधि में इस लेफ्टी बल्लेबाजों ने दुनिया के बड़े से बड़े बल्लेबाज को रॉकेट बना दिया. और सबूत है स्ट्राइक-रेट. जी हां, पिछले 18 महीनों में अभिषेक सबसे तेज स्ट्राइक-रेट के मामले में दुनिया में नंबर-1 गेंदबाज हैं. अभिषेक (33, पारी 190.92) पहले, तो इस्टोनिया के भारतीय मूल के साहिल चौहान ( 22 पारी,183.23) दूसरे नंबर पर हैं. और यही वह सुनामी है, जिसने मेगा इवेंट से पहले ही दुनिया भर के बॉलरों को दहला कर रख दिया है.

छक्कों की ये बारिश कुछ कहती है!

पिछले 18 महीनों में टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अगर पूर्णकालिक टेस्ट दर्जा प्राप्त 12 देशों में अगर किसी बल्लेबाज ने दुनिया में सबसे ज्यादा छक्के जड़े हैं, तो वह अभिषेक शर्मा हैं. अभिषेक ने डेढ़ साल में 34 मैचों में 81 छक्के जड़े हैं और टेस्ट दर्जा प्राप्त देशों में उनके बाद नंबर इंग्लैंड के फिल सॉल्ट (50 मैच, 75 छक्कों) का आता है. अभिषेक की यह छक्कों की बारिश अपने आप में बहुत कुछ कहने और बताने को काफी है.





