IND vs IRE: मैच से ठीक पहले पांड्या के एक शब्द के पोस्ट ने सोशल मीडिया पर मचाई हलचल, फैंस ने की हौसलाअफजाई

Hardik Pandya creates the buzz on social media: टी20 विश्व कप (T20 World Cup 2024) से ठीक पहले सोशल मीडिया और मैदान पर बुरी तरह ट्रोल होने वाले हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) ने वॉर्म-अप मैच में बांग्लादेश के खिलाफ एक ही पारी से फैंस को अपने पक्ष में ला खड़ा किया. इस वॉर्म-अप मैच में जहां ज्यादातर दिग्गज बल्लेबाज इस मैच को भुनाने में नाकाम रहे, तो ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) उन खिलाड़ियों में रहे, जिन्होंने बैटिंग में अच्छे हाथ दिखाए थे. हार्दिक ने इस मैच में सिर्फ 23 गेंदों पर2 चौकों और 4 छक्कों से नाबाद 40 रन बनाए थे. इसमें उन्होंने लगातार तीन छक्के जड़े थे. इसी पारी के बाद पांड्या को कोसने वाले फैंस उनके पक्ष में आ खड़े हुए. बहरहाल, आयरलैंड के खिलाफ पांड्या ने एक शब्द का X (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट किया, तो उनके फैंस ने जमकर इसका स्वागत किया.

हार्दिक ने पोस्ट डाली कि जबकि मेगा इवेंट शुरू हो गया है, तो अब उनका पूरा ध्यान मेगा इवेंट पर लगा हुआ है. और अब जब एप्रोच ऐसी है, तो जाहिर है तो फिल भी मिला. और उन्होंने आयररिश टीम के खिलाफ अपनी पोस्ट की बात को भी सही साबित किया.

फैंस का पूरा भरोसा है ऑलराउंडर पर. और हार्दिक इसे साबित भी कर रहे हैं. हार्दिक ने आयरलैंड के खिलाफ फेंके चार ओवरों में 1 मेडन रखते हुए 27 रन देकर चार विकेट चटकाए

