Ind vs NZ Final: वायरल गर्ल के साथ फाइनल देखते नजर आए युजवेंद्र चहल, जानें कौन हैं आरजे माहवाश

चैंपियंस ट्रॉफी (Champion Trophy 2025) के फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल मुकाबले (Ind vs Nz Final) में एक तरफ रोहित के तूफानी चौके-छक्के फैंस के बीच चर्चा का विषय बने हुए थे, तो इस बीच कैमरे की नजर दर्शकदीर्घा में बैठे युजवेंद्र चहल (Yuzvendra Chahal) पर पड़ी, तो कैमरे वहीं जाकर कुछ देर के लिए ठहर गए. वजह बनीं उनके साथ नजर आई मिस्ट्री गर्ल. देखते ही देखते युजवेंद्र चहल की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, तो फैंस की प्रतिक्रिया भी उनके इर्द-गिर्द हो गई. आतिशी बल्लेबाजी के बीच युजवेंद्र चहल देखते ही देखते ट्रेंड करने लगे. और फैंस उनके साथ दिखी मिस्ट्री गर्ल की खोज-पड़ताल में जुट गए. कुछ देर बाद ही यह साफ हो गया कि युजवेंद्र चहल के साथ फाइनल मैच देखने वाली लड़की का नाम आरजे माहवाश (RJ Mahvash) हैं. ध्यान दिला दें कि कुछ दिन ही पहले युजवेंद्र चहल ने आधिकारिक तौर पर धनश्री वर्मा (Dhanashree Verma) के साथ तलाक की खबरों पर मुहर लगाई थी. ऐसे में अब जब युजवेंद्र चहल की आरजे माहवाश (RJ Mahvash) के साथ तस्वीर आईं, तो चर्चा ने बहुत ही ज्यादा जोर पकड़ लिया. चलिए आपको आरजे माहवाश के बारे में बता देते हैं.

जानें कौन हैं आरजे माहवाश

आरजे माहवाश पेशे से रेडियो जॉकी रही हैं. खंगालने पर पता चलता है कि आरजे माहवाश साल 2019 से लेकर 2021 तक रेडियो मिर्ची के साथ बतौर रेडियो जॉकी के रूप में जुड़ी थीं. वहीं, आरजे माहवाश ने जामिया मिलिया इस्लामिया युनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई की हुई है.

सोशल मीडिया पर खासी लोकप्रिय

पहले भी आरजे माहवाश को चहल के साथ देखा गया है और वह सोशल मीडिया पर काफी लोकप्रिय है.उनके इंस्टाग्राम पर उनके करीब 16 लाख फॉलोअर्स हैं. और अब जब चहल के साथ वह चर्चा का विषय बनी हुई हैं, तो साफ है कि जल्द ही उनके फॉलोअर्स की संख्या कई गुना बढ़ने जा रही है. चहल के साथ फाइनल मुकाबले में दिखते ही फैंस ने उन्हें हाथों-हाथ लिया और कमेंटों की बाढ़ सी आ गई

चहल पर जैसे ही कैमरे पड़े, तो तस्वीरें सोशल मीडिया पर देखते ही देखते तूफान सी वायरल हो गईं

Yuzvendra Chahal in the stands for CT Final. pic.twitter.com/uJXZAGKJ9b — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) March 9, 2025

मंच और टाइमिंग ऐसी होगी, तो ऐसे कमेंट तो होंगे ही होंगे

इस महिला फैन ने तस्वीरों के साथ पोस्ट कर बताया है कि यह पहला मौका नहीं है, जब चहल माहवाश के साथ दिखाई पड़ी

Yuzvendra Chahal spotted with another Insta Influencer .#chahal was seen enjoying the ICC Champions Trophy 2025 final alongside RJ Mahvash, keeping fans intrigued about his personal life.



The new so called couple were spotted together earlier too#INDvsNZ #dhanashree pic.twitter.com/v19LCsu3Xn — Sharadh Shama Sharma ( The Professor ) (@PyaraBetaa) March 9, 2025