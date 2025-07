IND vs ENG: 'दोहरा शतक नहीं, बल्कि', एजबेस्टन टेस्ट में क्या था सबसे पसंदीदा पल, कैप्टन गिल ने बताया

Shubman Gill on favorite moment in the Edgbaston Test: एजबेस्टन टेस्ट मैच में शुभमन गिल को उनकी शानदार बल्लेबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजे गए. गिल ने पहली पारी में 269 रन और दूसरी पारी में 161 रन की पारी खेली थी. गिल की शानदार बल्लेबाजी के दम पर भारतीय टीम आखिर में टेस्ट मैच को 336 रन से जीतने में सफल रही. गिल के अलावा मोहम्मद सिराज और आकाश दीप ने गजब की गेंदबाजी की और मिलकर इंग्लैंड के बल्लेबाजों के होश उड़ा दिए. सिराज ने जहां 7 विकेट लिए तो वहीं, आकाश दीप ने 10 विकेट लेने में सफलता हासिल की. बता दें कि कैप्टिन गिल ने एजबेस्टन टेस्ट मैच में अपने सबसे फेवरेट मोमेंट को लेकर बात की है.

बीसीसीआई (BCCI) की ओर से शेयर किए गए वीडियो में गिल ने उस पल के बारे में बताया है जिसे वो सबसे फेवरेट मानते हैं. गिल ने मोहम्मद सिराज के कैच को मैच का सबसे फेवरेट पल बताया है. बता दें कि टेस्ट मैच में उनका दोहरा शतक और आकाश दीप का दस विकेट लेना मैच में अहम परफॉर्मेंस था. लेकिन फिर भी गिल ने सिराज के कैच को सबसे फेवरेट मोमेंट बताया जिसे वो सबसे ज़्यादा संजोकर रखेंगे.

