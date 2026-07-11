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IND vs ENG: वैभव-सुंदर बाहर, सैमसन-शेड्गे की वापसी, भारत ने टॉस जीत पहले गेंदबाजी चुनी

टॉस जीतकर भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने कहा, 'हम पहले गेंदबाजी करेंगे. विकेट में ज्यादा बदलाव नहीं होगा. हमने इस सीरीज में सब कुछ देखा है, हम चुनौती के लिए तैयार हैं.'

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IND vs ENG: वैभव-सुंदर बाहर, सैमसन-शेड्गे की वापसी, भारत ने टॉस जीत पहले गेंदबाजी चुनी
श्रेयस अय्यर ने टॉस जीत गेंदबाजी चुनी

भारत और इंग्लैंड के बीच जारी टी20 सीरीज का पांचवां और आखिरी मुकाबला 'द रोज बाउल' स्टेडियम में खेला जा रहा है. भारतीय टीम ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया है. भारतीय टीम के ट्रैफिक में फंसने की वजह से टॉस भारतीय समयानुसार शाम 6:30 बजे न होकर 45 मिनट की देरी से 7:15 में हुआ. टॉस जीतकर भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने कहा, 'हम पहले गेंदबाजी करेंगे. विकेट में ज्यादा बदलाव नहीं होगा. हमने इस सीरीज में सब कुछ देखा है, हम चुनौती के लिए तैयार हैं. मुझे बस इतना पता है कि खिलाड़ियों की मानसिक स्थिति मजबूत होनी चाहिए, न कि उदास होना चाहिए. हमें वर्तमान में जीना होगा. टीम में दो बदलाव हैं. वॉशिंगटन सुंदर की जगह सूर्यांश शेडगे और वैभव सूर्यवंशी की जगह संजू सैमसन टीम में वापस आए हैं.'

वहीं टॉस गंवाने के बाद इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने कहा, 'अगर हम ये मैच जीतते हैं, तो टी20 फॉर्मेट में हम नंबर 1 टीम बन जाएंगे. यही हमारे दिमाग में है.'

आज को मुकाबला भारतीय टीम के लिए प्रतिष्ठा का विषय है. आयरलैंड के खिलाफ दो टी20 मैचों की सीरीज 2-0 से हारकर आई टीम इंडिया इस सीरीज को भी गंवा चुकी है. पांच टी20 मैचों की सीरीज में भारतीय टीम 3-0 से पीछे चल रही है. सीरीज का पहला मैच बारिश की वजह से धुल गया था. 

भारतीय टीम की प्लेइंग इलेवन: अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, इशान किशन (विकेट कीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, सूर्यांश शेडगे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव और प्रसिद्ध कृष्णा. 

इंग्लैंड की प्लेइंग इलेवन: फिल साल्ट, जोस बटलर (विकेटकीपर), हैरी ब्रूक (कप्तान), जैकब बेथेल, टॉम बैंटन, सैम करन, विल जैक्स, लियाम डॉसन, जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद और जोश टंग. (आईएएनएस के साथ)

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