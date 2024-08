IND vs ENG: पांच टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए इंग्लैंड का दौरा करेगी टीम इंडिया, सामने आया पूरा शेड्यूल, जानें कब और कहां होंगे मैच

इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने अगले साल का शेड्यूल जारी कर दिया है. साल 2025 में भारतीय पुरुष और महिला टीमें क्रमशः लाल गेंद और सफेद गेंद मैचों के लिए इंग्लैंड का दौरा करेंगी. इंग्लैंड 22 मई से ट्रेंट ब्रिज में जिम्बाब्वे के खिलाफ एकमात्र टेस्ट खेलेगी. साल 2003 के बाद यह यूनाइटेड किंगडम में किसी भी अफ्रीकी देश का पहला दौरा है. इसके बाद वो वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन वनडे और इतने ही टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की सीरीज खेलेंगे. इसी दौरान लार्ड्स में पहली बार विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेला जाएगा.

एमसीसी के मुख्य कार्यकारी और सचिव गाइ लैवेंडर ने कहा,"इंग्लैंड की पुरुष और महिला टीमों को शामिल करते हुए लॉर्ड्स में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की मेजबानी करना हमारे लिए सौभाग्य की बात है और हम अगले साल अपनी अंतरराष्ट्रीय स्थिरता सूची में आईसीसी विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल को शामिल करने के लिए बेहद सम्मानित और उत्साहित हैं." गाइ लैवेंडर ने आगे कहा,"यह किसी भी अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट के फाइनल के लिए एकदम सही सेटिंग है और यह एक अद्भुत दृश्य होगा."

बेन स्टोक्स की अगुवाई में इसके बाद भारतीय टीम 20 जून से 4 अगस्त तक पांच मैचों की टेस्ट सीरीज में भारत की मेजबानी करेगी. इस सीरीज के टेस्ट हेडिंग्ले, एजबेस्टन, लॉर्ड्स, मैनचेस्टर और द ओवल में खेले जाएंगे.

