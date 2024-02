Ind vs Eng 4th Test: "वे मुझ से ज्यादा...", ध्रुव जुरेल ने दिखाया बड़ा दिल, कह दी बड़ी बात

Dhurv Jurel: ध्रुव भारतीय क्रिकेट में नए हीरो बनकर उभरे हैं

Dhruv Jurel: टीम इंडिया में मिले मौकों को कैसे दोनों हाथ से भुनाया जाता है, इसका सर्वश्रेष्ठ में से एक उदाहरण हैं युवा विकेटकीपर ध्रुव जुरेल (Dhruv Jurel). उत्तर प्रदेश के लिए खेलने वाले आगरा के ध्रुव जुरेल ने सीरीज के निर्णायक मौके पर रांची में सोमवार को खत्म हुए टेस्ट मैच (Ind vs Eng 4th Test) में संकट के समय दोनों ही पारियों में ऐसा प्रदर्शन किया, जिसे इतिहास में हमेशा याद किया जाएगा, तो वहीं विकेटकीपिंग में उन्होंने प्रबंधन का भरोसा जीता. ध्रुव ने पहली पारी में संकट के समय 90 रन बनाए, तो दूसरी पारी में बिना आउट हुए नाबाद 39 रन बनाकर गिल के साथ अहम साझेदारी निभाते हुए भारत को पांच विकेट से जीत दिलाकर सीरीज में 3-1 की अजय बढ़त दिला दी. और इस प्रदर्शन के लिए ध्रुव जुरेल (Dhruv Jurel's become player of the match) को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. पुरस्कार वितरण के दौरान ध्रुव ने कई पहलुओं पर राय प्रकट की