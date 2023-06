WTC Final: ओवल पिच का 'फर्स्ट लुक' देख फैन्स के बीच मची हलचल, बोले- 'बस 2 दिन में ..''

द ओवल में कैसा है भारतीय टीम का रिकॉर्ड

Pitch at The Oval: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल (WTC Final) 7 जून को खेला जाना है. यह मैच लंदन के द ओवल (The Oval) मैदान पर खेला जाएगा. ऐसे में दिनेश कार्तिक (Dinesh Karthik) ने ओवल की पिच की पहली झलक फैन्स को दिखलाई है. जिसे देखकर फैन्स के होश उड़ गए हैं. दरअसल, ओवल की पिच (Pitch at The Oval) पर घास ही घास दिख रही है, जिसका मतलब ये है कि तेज गेंदबाजों को इस पिच पर भरपूर मदद मिलेगी, यानी भारतीय बल्लेबाज यदि सही तकनीक के साथ बैटिंग नहीं कर पाए तो फिर टेस्ट मैच को बचाना मुश्किल हो जाएगा. कार्तिक के द्वारा शेयर की गई पिच को देखकर फैन्स लगातार रिएक्ट कर रहे हैं. कुछ फैन्स का मानना है कि यह टेस्ट मैच 2 दिन में ही खत्म हो जाएगा. वहीं, कुछ भारतीय फैन्स को अपने बल्लेबाजों पर भरोसा है.