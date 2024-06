Ind vs Aus: "जब मेरा बेटा रोहित के बारे में पूछेगा, तो मैं ...", सोशल मीडिया हुआ भारतीय कप्तान पर फिदा

Rohit Sharma's thundering inning: जारी टी20 विश्व कप (T20 World Cup 2024) में सोमवार को सेंट लूसिया में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ (Ind vs Aus) खेले गए मुकाबले में रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने ऐसा रौद्र रूप दिखाया कि क्रिकेट जगत मानो हिलकर रह गया. पारी के तीसरे ही ओवर से ऐसा सुर लगाया, जो लगातार और लगातार ऊंचा ही होता गया. इसकी गूंज भयावह होती गई. रोहित ने 7 वचौकों और 8 छक्कों से 92 रन की ऐसी पारी खेली कि इसने भारत को तूफानी स्कोर दिला दिया. अगर भारत 205 रन तक पहुंचने में सफल रहा, तो उसके लिए रोहित की ही पारी जिम्मेदार रही. और मैच के परिणाम से इतर फैंस रोहित के इस अंदाज पर फिदा हो गए. और फैंस के एक से बढ़कर एक कमेंट देखने को मिला. ये पारी का तीसरा ही ओवर था, जिसने रोहित ने भारतीय पारी की दशा की नीव रख दी

यह ओवर तो करोड़ों भारतीय फैंस कभी नहीं भूलगें..और न ही ऑस्ट्रेलियाई

Rohit Sharma smashed 6,6,4,6,0,WD,6 - 29 runs in a single over.



- Most expensive over of Starc's T20i career, courtesy of the Hitman. pic.twitter.com/7X3Gk1zmJE