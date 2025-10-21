एडिलेड में फिर से के वही करेंगे: कंगारू लगे विराट-रोहित को छेड़ने

Matthew Short Statement on Virat Kohli: दीपावली से पहले पर्थ वनडे में विराट कोहली और रोहित शर्मा 7 महीने की वापसी के बाद फ्लॉप रहे और अचानक ही वो फिर से सवालों के घरे में भी आने शुरू हो गए. एडिलेड में 23 अक्टूबर को होने वाले वनडे में ज़ाहिर तौर पर दुनिया भर के एक्सपर्ट्स और फ़ैन्स की उनपर ख़ास नज़र रहेगी. विराट कोहली और रोहित शर्मा ने टेस्ट और टी-20 से पहले ही संन्यास ले लिया है और अब ऑस्ट्रेलिया में तीन वनडे से ही फ़ैन्स और एक्सपर्ट्स उन्हें जज करते हुए उनपर टिप्पणी करने लगे हैं.

कंगारू पेसर्स के निशाने पर विराट-रोहित

ऑस्ट्रेलियाई वाइट गेंद स्पेशलिस्ट बैटर मैथ्यू शॉर्ट ने एक बयान देकर विराट-रोहित को एक तरह ललकार दिया है. शॉर्ट ने कहा है कि उनकी पेस बैटरी एक बार फिर से रोहित-विराट को निशाने पर लेगी और वही कर दुहराएगी जो उन्होंने पर्थ में किया था.

रोहित शर्मा पर्थ में एक चौके के साथ 14 गेंदों पर सिर्फ़ 8 रन बना सके थे. जबकि, विराट कोहली ने 8 गेंदों का सामना किया. लेकिन उस दौरान वो कभी भी पिच पर कंफर्टेबल या जमते हुए नहीं दिखाई दिये. रोहित जॉश हेज़लवुड का और विराट मिचेल स्टार्क का शिकार बने. मैथ्यू शॉर्ट ने बयान दिया,"मैं फास्ट बॉलिंग मीटिंग्स में नहीं होता हूं, लेकिन हाल में ये खिलाड़ी ऐसे ही आउट होते दिखाई दिये हैं."

एडिलेड है विराट का पसंदीदा मैदान

पर्थ में वनडे से पहले विराट ने एडम गिलक्रिस्ट और रवि शास्त्री को दिये गये इंटरव्यू में बताया था कि क्यों उन्हें फर्थ की बाउंसी- उछाल भरी पिच पसंद आती है. एडिलेड पर भी विराट का प्रदर्शन शानदार रहा है. विराट ने एडिलेड पर 61 के औसत से रन बनाते हुए वनडे में एक शतकीय पारी भी खेली है. यही नहीं एडिलेड ओवल पर विराट की 3 शतकीय पारियां हैं.

एडिलेड में रोहित शर्मा का रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है. रोहित शर्मा ने एडिलेड में खेले गए 3 वनडे मैचों में 26 के औसत से 77 रन जोड़े हैं. टेस्ट में उनका औसत 16 का रहा है.

स्विंग और उछाल का फॉर्मूला

मैथ्यू शॉर्ट ने ये भी अंदाज़ा दे दिया कि पेसर्स इन दिग्गजों के खिलाफ एडिलेड में कैसे पेश आएंगे. शॉर्ट कहते हैं,"हॉफ (जॉश हेज़लवुड) और स्टार्कि (मिचेल स्टार्क) ने इनके खिलाफ काफी गेंदबाज़ी की है. इसलिए ये जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं." उन्होंने ये भी कहा,"पर्थ में विकेट से स्विंग और उछाल मिल रही थी. इसलिए इन्होंने कंडिशंस-हालात का फायदा उठाया. मुझे पक्का लगता है कि एडिलेड में भी ये वही करेंगे."

छेड़ना पड़ सकता है महंगा

रिकॉर्ड और आंकड़ों से परे सब रोहित शर्मा का क्लास और विराट कोहली की फाइटिबैक करने का तेवर और उनके क्लास से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं. विराट-रोहित के आलोचक शिकारी की तरह उनपर पैनी नज़र रखककर तैयार हैं तो विराट-रोहित दुनिया भर को अपने बल्ले की धमक से चुप कराने का अंदाज़ सालों साल दिखाते रहे हैं.

