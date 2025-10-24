IND vs AUS 3rd ODI: चेज मास्टर विराट कोहली सिडनी में 2 रन बनाते ही बनाएंगे वर्ल्ड रिकॉर्ड, ऐसा करने वाले बनेंगे पहले बल्लेबाज

Virat Kohli Eye World Record: पर्थ और एडिलेड में खाता खोलने में नाकाम रहे विराट कोहली की कोशिश सिडनी में फैंस को निराश नहीं करने की होगी. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच शानिवार को होने वाले मुकाबले की टिकटें बिक चुकी हैं. कोहली अपने करियर में पहली बार लगातार दो मैचों में शून्य पर आउट हुए हैं. करीब दो दशक के अपने करियर में विराट कोहली ने फैंस को कई बार दिखाया है कि जब-जब वो फिसले हैं, उन्होंने जोरदार वापसी की है. सिडनी पर भले ही विराट ने अभी तक औसत प्रदर्शन किया हो, लेकिन 25 अक्टूबर उनके लिए एक अहम मौका होगा.

चेज मास्टर विराट कोहली के निशाने पर वर्ल्ड रिकॉर्ड

मॉर्डन डे क्रिकेट के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों की लिस्ट में शामिल विराट कोहली पहले ही वनडे में लक्ष्य का सफलतापूर्व पीछा करते हुए सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. उन्होंने 107 मैचों की 101 पारियों में 88.20 की औसत और 96.55 की स्ट्राइक रेट से 5998 रन बनाए हैं. कोहली इस दौरान 33 बार नाबाद लौटे हैं. वनडे में सफल लक्ष्य का पीछा करने हुए उन्होंने 24 शतक और 26 अर्द्धशतक लगाए हैं. सिडनी में कोहली अगर सफल लक्ष्य का पीछा करते हुए 2 रन बनाते हैं तो वह वनडे में सफल चेज करते हुए 6 हजार रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज होंगे.

सचिन तेंदुलकर वनडे में लक्ष्य का सफलतापूर्व पीछा करते हुए सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं. उन्होंने 127 मैचों की 124 पारियों में 90.08 की स्ट्राइक रेट और 55.45 की औसत से 5490 रन बनाए हैं. इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर रोहित शर्मा हैं. रोहित के नाम 103 पारियों में 62.73 की औसत से 4580 रन हैं. 4186 रनों के साथ रिकी पोंटिंग लिस्ट में चौथे और 3950 जैक्स कॉलिस लिस्ट में पांचवें स्थान पर हैं.

सिडनी में कैसा है विराट का रिकॉर्ड

विराट ने सिडनी में अब तक 7 वनडे मैच खेले हैं. 24.3 की साधारण औसत और 83.0 की स्ट्राइक रेट से उन्होंने 146 रन बनाए हैं. विराट सिडनी में सिर्फ एक अर्धशतक लगा सके हैं. उनका सर्वाधिक स्कोर 89 है. आंकड़ें गवाही देते हैं कि सिडनी में विराट का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है. ऐसे में फैंस की धड़कनें बढ़ी हुई हैं.

