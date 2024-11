IND vs AUS 2nd Test: पिंक बॉल टेस्ट के लिए रिकी पोटिंग ने चुनी प्लेइंग XI, चौंकाते हुए इस 'चोटिल' खिलाड़ी को किया टीम में शामिल

Ricky Ponting Predicted Playing XI For Australia: ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग ने भारत के खिलाफ एडिलेड टेस्ट के लिए पहले मैच की तरह ही ऑस्ट्रेलियाई प्लेइंग इलेवन की इच्छा जताई है और सीरीज में वापसी के लिए विश्व स्तरीय भारतीय गेंदबाजी लाइन-अप के खिलाफ आक्रामक मानसिकता का सुझाव दिया है. भारत ने पर्थ में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पहले टेस्ट में 295 रनों की शानदार जीत दर्ज की और पांच टेस्ट मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल की. जसप्रीत बुमराह की अगुवाई वाली टीम ने संघर्षरत ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजी लाइन-अप को मात दी.

पोंटिंग ने स्वीकार किया कि ऑस्ट्रेलिया पहले टेस्ट में अपने सर्वश्रेष्ठ से काफी नीचे था. पूर्व कप्तान चाहते हैं कि एडिलेड में गुलाबी गेंद के मुकाबले के लिए टीम में कोई बदलाव न किया जाए. पोंटिंग ने आईसीसी रिव्यू के सबसे हालिया एपिसोड में घोषणा की,"मैं उसी टीम के साथ रहूंगा. मुझे लगता है कि आपको चैंपियन खिलाड़ियों पर भरोसा दिखाना होगा और इस टीम में हम जिन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, उनमें से बहुत से लोग चैंपियन खिलाड़ी रहे हैं. शायद थोड़े समय के लिए नहीं, लेकिन उन्होंने बड़े मंच पर अपनी क्षमता साबित की है."

No changes ❌



Despite the Perth defeat, Ricky Ponting calls for Australia to trust the same XI for the pink-ball Test against India 👊#WTC25 | #AUSvIND | More from the latest #ICCReview 👉 https://t.co/pkyk7tDP7Z pic.twitter.com/x6DWDbKO0D