IND vs AUS 2nd ODI: एडिलेड में कैसा है भारत का रिकॉर्ड, आंकड़े दे रहे टीम इंडिया की वापसी की गवाही

India vs Australia ODI Head to Head Record at Adelaide Oval : पर्थ में बल्लेबाजों के फ्लॉप शॉ के कारण बारिश से बाधित मैच में 7 विकेट से हार झेलने के बाद भारतीय टीम की कोशिश दूसरे वनडे में जोरदार वापसी की होगी. ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच जारी तीन मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला एडिलेड ओवल में खेला जाना है और इस मैच में शुभमन गिल एंड कंपनी की नजरें सीरीज में वापसी करने की होगी. यह मैच इसलिए भी अहम है क्योंकि भारत अगर यह मैच हारा तो सीरीज उसके हाथ से फिसल जाएगी. बात अगर आंकड़ों की करें तो रिकॉर्ड टीम इंडिया के पक्ष में हैं.

एडिलेड ओवल में भारत का रिकॉर्ड

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एडिलेड ओवल में अब तक 15 मुकाबले हुए हैं. इसमें भारत ने 15 मैच खेले हैं और 9 में उसे जीत मिली है. एडिलेड ओवल में भारत का जीत प्रतिशत 60.00 है. इस मैदान पर भारत सिर्फ 5 मैच हारा है और एक मैच का कोई रिजल्ट नहीं आया है. बात अगर ऑस्ट्रेलिया की करें तो उसने अभी तक इस मैदान पर कुल 54 वनडे खेले हैं और 37 में उसे जीत मिली है, जबकि 17 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है. एडिलेड में ऑस्ट्रेलिया का जीत प्रतिशत 68.51 का है.

किस भारतीय ने बनाए हैं सर्वाधिक रन

एडिलेड ओवल में सबसे अधिक रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी है. धोनी ने 6 मैचों में 131.00 की औसत से 262 रन बनाए हैं. धोनी 4 मौकों पर नाबाद लौटे हैं. इस मैदान पर धोनी के बल्ले से 3 अर्द्धशतक भी आए हैं. जबकि किंग कोहली ने 4 मैचों में 61.00 की औसत से 244 रन बनाए हैं. कोहली के नाम इस मैदान पर दो शतक है. उनका सर्वोच्च स्कोर 107 का है. कोहली इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज ग्रीम हिक के साथ इस मैदान पर विदेशी बल्लेबाज के तौर पर सर्वाधिक वनडे शतक लगाने की सूची में संयुक्त रूप से पहले स्थान पर हैं.

इस मैदान पर भारत का सबसे बड़ा स्कोर 300/7 है. भारत ने 2015 में पाकिस्तान के खिलाफ यह रिकॉर्ड रन बनाए थे. जबकि एडिलेड में सबसे बड़े स्कोर का रिकॉर्ड 369/7 का है. ऑस्ट्रेलिया ने 26 जनवरी 2017 को पाकिस्तान के खिलाफ यह स्कोर खड़ा किया था.

वनडे में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत का रिकॉर्ड

अगर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे रिकॉर्ड की बात करें तो दोनों टीमों के बीच अभी तक 153 मैच खेले गए हैं. इसमें भारत ने 58 मैच जीते हैं, जबकि 85 में उसे हार मिली है. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे में भारत का जीत प्रतिशत 40.55 का है.

